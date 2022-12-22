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Додон: Молдавия должна выстраивать стратегические отношения с Россией

Додон: Молдавия должна выстраивать стратегические отношения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022

Додон: Молдавия должна выстраивать стратегические отношения с Россией

Бывший президент Молдавии, председатель общественной организации "Молдавско-российский деловой союз" Игорь Додон выступает за стратегическое сотрудничество с... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:55

2022-12-22T23:55

2022-12-22T23:55

игорь додон

майя санду

молдавия

россия

кишинев

снг

евразийский экономический союз

содружество

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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, председатель общественной организации "Молдавско-российский деловой союз" Игорь Додон выступает за стратегическое сотрудничество с Россией. Ранее власти Молдавии уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Политик подчеркнул, что прозападный курс "проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны". Додон также отметил, что в молдавском обществе растет градус напряженности, который может вылиться в социальный бунт. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.

https://ria.ru/20221219/moldaviya-1839783050.html

молдавия

россия

кишинев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь додон, майя санду, молдавия, россия, кишинев, снг, евразийский экономический союз, содружество