https://ria.ru/20221222/dodon-1840697147.html

Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии

Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии - РИА Новости, 22.12.2022

Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии

Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон допустил создание новой политической силы. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:29

2022-12-22T23:29

2022-12-22T23:29

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игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон допустил создание новой политической силы. Додон возглавлял Партию социалистов с 2011 по 2016 год, когда стал президентом страны, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность. В 2021 году должность председателя ПСРМ была упразднена, руководство в политформировании перешло к коллективному органу управления – исполнительному комитету. Додон объявил, что основал и возглавил общественную организацию – "Молдавско-российский деловой союз". При этом политик подчеркнул, что команда ПСРМ остается для него "родной семьей", и он не будет разрывать с ней отношения. "Они (коллеги по партии) для меня как семья. Я отдаю предпочтение остаться частью этой общей семьи, остаться рядом с командой. Если возникнет необходимость и будет какая-то другая формула, проект, думаю, многие социалисты, подавляющее большинство, к нему присоединятся", - добавил экс-президент. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, псрм