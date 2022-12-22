https://ria.ru/20221222/dodon-1840697147.html
Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии
Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии - РИА Новости, 22.12.2022
Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии
Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон допустил создание новой политической силы. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:29
2022-12-22T23:29
2022-12-22T23:29
в мире
игорь додон
молдавия
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псрм
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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон допустил создание новой политической силы. Додон возглавлял Партию социалистов с 2011 по 2016 год, когда стал президентом страны, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность. В 2021 году должность председателя ПСРМ была упразднена, руководство в политформировании перешло к коллективному органу управления – исполнительному комитету. Додон объявил, что основал и возглавил общественную организацию – "Молдавско-российский деловой союз". При этом политик подчеркнул, что команда ПСРМ остается для него "родной семьей", и он не будет разрывать с ней отношения. "Они (коллеги по партии) для меня как семья. Я отдаю предпочтение остаться частью этой общей семьи, остаться рядом с командой. Если возникнет необходимость и будет какая-то другая формула, проект, думаю, многие социалисты, подавляющее большинство, к нему присоединятся", - добавил экс-президент. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.
https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840392245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, псрм
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Кишинев, ПСРМ
Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой партии
Экс-президент Молдавии Додон допустил создание новой политической силы
КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон допустил создание новой политической силы.
Додон возглавлял Партию социалистов с 2011 по 2016 год, когда стал президентом страны, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность. В 2021 году должность председателя ПСРМ
была упразднена, руководство в политформировании перешло к коллективному органу управления – исполнительному комитету. Додон объявил, что основал и возглавил общественную организацию – "Молдавско-российский деловой союз".
"Есть вариант, что я создам собственную партию, движение, которое не будет привязано к геополитическому вектору. Партия будет промолдавской и даже, может быть, в этом плане она будет сильнее, чем ПСРМ. Я не исключаю такое разворачивание событий", - сказал Додон в эфире кишиневского телеканала N4.
При этом политик подчеркнул, что команда ПСРМ остается для него "родной семьей", и он не будет разрывать с ней отношения.
"Они (коллеги по партии) для меня как семья. Я отдаю предпочтение остаться частью этой общей семьи, остаться рядом с командой. Если возникнет необходимость и будет какая-то другая формула, проект, думаю, многие социалисты, подавляющее большинство, к нему присоединятся", - добавил экс-президент.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе
прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.