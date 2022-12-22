https://ria.ru/20221222/dobrovoltsy-1840597076.html
Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации
Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации
Добровольцы, которые поддерживают участников спецоперации и их семьи, - пример для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:44
2022-12-22T16:44
2022-12-22T16:45
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Добровольцы, которые поддерживают участников спецоперации и их семьи, - пример для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. "Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, в прямом смысле этого слова, по зову сердца, рискуя, порой даже и своим здоровьем и жизнью помогает мирным людям в зоне специальной военной операции", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Он отметил, такие неравнодушные и храбрые люди - пример для молодежи в России.
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:44 22.12.2022 (обновлено: 16:45 22.12.2022)
Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации
Путин назвал добровольцев, поддерживающих участников спецоперации, примером для молодежи
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Добровольцы, которые поддерживают участников спецоперации и их семьи, - пример для молодежи, заявил президент России Владимир Путин.
"Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, в прямом смысле этого слова, по зову сердца, рискуя, порой даже и своим здоровьем и жизнью помогает мирным людям в зоне специальной военной операции", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
Он отметил, такие неравнодушные и храбрые люди - пример для молодежи в России.