https://ria.ru/20221222/dobrovoltsy-1840597076.html

Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации

Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022

Путин отметил работу волонтеров, помогающих семьям участников спецоперации

Добровольцы, которые поддерживают участников спецоперации и их семьи, - пример для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:44

2022-12-22T16:44

2022-12-22T16:45

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Добровольцы, которые поддерживают участников спецоперации и их семьи, - пример для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. "Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, в прямом смысле этого слова, по зову сердца, рискуя, порой даже и своим здоровьем и жизнью помогает мирным людям в зоне специальной военной операции", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Он отметил, такие неравнодушные и храбрые люди - пример для молодежи в России.

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html

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общество, владимир путин, россия