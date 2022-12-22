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ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Горловке - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/dnr-1840691118.html
ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Горловке
ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Горловке - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Горловке
Украинские войска в 22.05 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:32
2022-12-22T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.05 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
22:32 22.12.2022
 
ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по Горловке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.05 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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