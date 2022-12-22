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Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов
Основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
валерий герасимов
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, валерий герасимов, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:37 22.12.2022)
 
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов

Герасимов заявил, что основные усилия российской армии сосредоточены на освобождении ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоенная техника Народной милиции ДНР на дороге
Военная техника Народной милиции ДНР на дороге - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военная техника Народной милиции ДНР на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВалерий ГерасимовРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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