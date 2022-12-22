https://ria.ru/20221222/dnr-1840586210.html
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов
Основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
валерий герасимов
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, валерий герасимов, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:37 22.12.2022)
Основные усилия сосредоточены на освобождении ДНР, заявил Герасимов
Герасимов заявил, что основные усилия российской армии сосредоточены на освобождении ДНР