https://ria.ru/20221222/dnr-1840536315.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:14
2022-12-22T14:14
2022-12-22T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
14:14 22.12.2022 (обновлено: 14:15 22.12.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО