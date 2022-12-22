https://ria.ru/20221222/dnr-1840536315.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:14

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2022-12-22T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк