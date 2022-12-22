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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.12.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:14
2022-12-22T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
14:14 22.12.2022 (обновлено: 14:15 22.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.53 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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