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Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки - РИА Новости, 22.12.2022
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Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки
Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки - РИА Новости, 22.12.2022
Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки
Раненный в результате обстрела в Донецке премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки республики. РИА Новости, 22.12.2022
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2022-12-22T11:14
в мире
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дмитрий рогозин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Раненный в результате обстрела в Донецке премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки республики. "Принял участие в работе коллегии министерства образования и науки Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь премьера Мина Ахвердиева сообщила РИА Новости, что угрозы для жизни Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался. Удар был нанесен по гостинице, где находились Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин – он ранен. При обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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в мире, виталий хоценко, дмитрий рогозин, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, роскосмос
В мире, Виталий Хоценко, Дмитрий Рогозин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк, Роскосмос
11:14 22.12.2022
 
Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки

Раненный при обстреле отеля премьер ДНР Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Раненный в результате обстрела в Донецке премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки республики.
"Принял участие в работе коллегии министерства образования и науки Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь премьера Мина Ахвердиева сообщила РИА Новости, что угрозы для жизни Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался.
Удар был нанесен по гостинице, где находились Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин – он ранен. При обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:37Специальная военная операция на Украине
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
 
В миреВиталий ХоценкоДмитрий РогозинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоскосмос
 
 
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