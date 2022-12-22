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Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки

Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки - РИА Новости, 22.12.2022

Раненный в Донецке премьер Хоценко принял участие в коллегии Минобрнауки

Раненный в результате обстрела в Донецке премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки республики. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:14

2022-12-22T11:14

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Раненный в результате обстрела в Донецке премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки республики. "Принял участие в работе коллегии министерства образования и науки Донецкой Народной Республики", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь премьера Мина Ахвердиева сообщила РИА Новости, что угрозы для жизни Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался. Удар был нанесен по гостинице, где находились Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин – он ранен. При обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html

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в мире, виталий хоценко, дмитрий рогозин, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, роскосмос