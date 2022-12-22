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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, танк, две РСЗО, гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:48

2022-12-22T10:48

2022-12-22T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

т-80у

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, танк, две РСЗО, гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80У"), две реактивные системы залпового огня ("Град"), одна самоходная гаубица ("М-777") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек, один танк, две самоходные гаубицы и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-80у, донбасс