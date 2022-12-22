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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, танк, две РСЗО, гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:48
2022-12-22T10:48
2022-12-22T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
т-80у
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, танк, две РСЗО, гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80У"), две реактивные системы залпового огня ("Град"), одна самоходная гаубица ("М-777") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек, один танк, две самоходные гаубицы и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-80у, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-80У, Донбасс
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и две РСЗО
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, танк и гаубицу