https://ria.ru/20221222/dnr-1840413717.html

Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк

Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк - РИА Новости, 22.12.2022

Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк

Артиллерийские подразделения ДНР наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T07:03

2022-12-22T07:03

2022-12-22T10:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днр

россия

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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ДНР наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк, сообщил корреспондент РИА Новости. "Противник несет большие потери. На данный момент пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций. В данный момент БТР и БМП зафиксированы в данном районе, БТР уничтожен. В данный момент (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются БРДМ произвести эвакуацию личного состава", — сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван.Также военные сообщают, что заградотряды из числа националистов не дают украинским военным отступать, слышна интенсивная стрельба по своим. Поселение получило название Нью-Йорк в конце XIX века, в 1951-2021 годах называлось Новгородское. Там сейчас идут ожесточенные бои, на одном из участков началось паническое отступление украинских войск. Артиллерия третьей бригады первого армейского корпуса работает по отступающим. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html

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Работа гаубиц ВС РФ возле поселка Нью-Йорк в ДНР Гаубицы уничтожают позиции украинских войск недалеко от Нью-Йорка в ДНР. ВСУ в панике отступают, и свои же заградотряды их расстреливают, рассказали РИА Новости бойцы ДНР 2022-12-22T07:03 true PT2M38S

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вооруженные силы украины, днр, россия