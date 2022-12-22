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Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/dnr-1840413717.html
Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк
Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк - РИА Новости, 22.12.2022
Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк
Артиллерийские подразделения ДНР наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:03
2022-12-22T10:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днр
россия
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ДНР наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк, сообщил корреспондент РИА Новости. "Противник несет большие потери. На данный момент пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций. В данный момент БТР и БМП зафиксированы в данном районе, БТР уничтожен. В данный момент (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются БРДМ произвести эвакуацию личного состава", — сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван.Также военные сообщают, что заградотряды из числа националистов не дают украинским военным отступать, слышна интенсивная стрельба по своим. Поселение получило название Нью-Йорк в конце XIX века, в 1951-2021 годах называлось Новгородское. Там сейчас идут ожесточенные бои, на одном из участков началось паническое отступление украинских войск. Артиллерия третьей бригады первого армейского корпуса работает по отступающим. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
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Работа гаубиц ВС РФ возле поселка Нью-Йорк в ДНР
Гаубицы уничтожают позиции украинских войск недалеко от Нью-Йорка в ДНР. ВСУ в панике отступают, и свои же заградотряды их расстреливают, рассказали РИА Новости бойцы ДНР
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вооруженные силы украины, днр, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ДНР, Россия
07:03 22.12.2022 (обновлено: 10:03 22.12.2022)
 
Народная милиция ДНР наступает на Нью-Йорк

Гаубицы уничтожают позиции украинских войск недалеко от Нью-Йорка в ДНР

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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ДНР наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Противник несет большие потери. На данный момент пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций. В данный момент БТР и БМП зафиксированы в данном районе, БТР уничтожен. В данный момент (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются БРДМ произвести эвакуацию личного состава", — сообщил РИА Новости командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван.
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Также военные сообщают, что заградотряды из числа националистов не дают украинским военным отступать, слышна интенсивная стрельба по своим.

"Не даем артиллерии противника стрелять по больницам, по нашим детским садам, по нашим школам. На нашей земле город Новгородское, он всегда был Новгородским, это наш город, и он будет за нами. Это фашисты так назвали город — Нью-Йорк. Они же там подчиняются Вашингтону. И вот назвали — Нью-Йорк", — заключил Колыван.

Поселение получило название Нью-Йорк в конце XIX века, в 1951-2021 годах называлось Новгородское. Там сейчас идут ожесточенные бои, на одном из участков началось паническое отступление украинских войск. Артиллерия третьей бригады первого армейского корпуса работает по отступающим.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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