https://ria.ru/20221222/deputaty-1840633571.html

Собрание депутатов Архангельской области: строим работу в интересах людей

Собрание депутатов Архангельской области: строим работу в интересах людей - РИА Новости, 22.12.2022

Собрание депутатов Архангельской области: строим работу в интересах людей

Депутаты Заксобрания Архангельской области в уходящем году приняли 140 законов, отвечающих вызовам времени. Так, бюджет следующего года, несмотря на все... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:07

2022-12-22T18:07

2022-12-22T19:23

архангельская область

александр цыбульский

газпром

инвестиции

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Архангельской области в уходящем году приняли 140 законов, отвечающих вызовам времени. Так, бюджет следующего года, несмотря на все сложности, будет социально направленным, к тому же удалось снизить влияние санкций на экономику региона, поддержать предпринимателей, а также семьи участников СВО, сообщила пресс-служба Совета депутатов региона.Итоги парламентского года подвела председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. В 2022 году архангельские парламентарии рассмотрели 348 вопросов, принято 140 законов и 83 постановления.В центре внимания – человекДепутаты приняли областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В целом, доходы на 2023 год за счет всех источников составят 125,2 миллиарда рублей, расходы –138,9 миллиарда. Для сравнения: плановые показатели 2022 года были существенно ниже: по доходам на восемь миллиардов рублей, по расходам на 13,6 миллиарда рублей.Несмотря на то, что бюджет формировался в условиях санкционных ограничений, удалось предусмотреть средства на выполнение всех социальных обязательств, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, индексацию социальных выплат."Есть много отраслей, которые сегодня требуют внимания, но, прежде всего, это человек, его уровень доходов, его социальный комфорт. Поэтому мы предусмотрели дополнительные средства на здравоохранение, культуру, образование, на те позиции, которые напрямую влияют на условия жизни людей: строительство и ремонт дорог, жилья, школ, здравоохранение, инфраструктуру", - рассказала Прокопьева.По ее словам, весь этот комплекс задач позволяет региону решать вопросы участия в национальных проектах.Поддержка предпринимательства и семей участников СВОНа региональном уровне с участием депутатов были приняты оперативные решения, благодаря которым удалось снизить негативное влияние санкций на экономику – от помощи в поиске новых рынков сбыта до дополнительных мер в поддержку малого и среднего бизнеса. Парламентарии приняли закон, по которому до конца 2024 года была продлена нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения.В 2022 году появились новые приоритеты, связанные с защитой интересов страны, проведением специальной военной операции, помощью военнослужащим и их семьям. По поручению главы региона Александра Цыбульского на региональном уровне были приняты необходимые меры поддержки – от единовременных выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам до бесплатного питания в школах и ссузах детей мобилизованных бойцов и участников СВО по контракту.При участии депутатов был изменен подход к предоставлению мер поддержки: выплаты мобилизованным не стали учитывать в среднедушевом доходе семьи для назначения социальных пособий."Мы постарались сделать все, чтобы люди почувствовали заботу и внимание, знали, что страна гордится своими защитниками и поддерживает их семьи. Мы плотно работали с федеральным центром в части изменения законодательства для поддержки мобилизованных предпринимателей. Закрепили законодательно право семей военнослужащих и наших новых соотечественников на бесплатную юридическую помощь, потому что вопросов, с которыми они сталкиваются, очень много", - рассказала Прокопьева.Она упомянула, что для этого используются все возможности – и через Губернаторский центр "Вместе мы сильнее", и через общественные организации. "Сейчас в рамках президентского гранта в Поморье подготовлены правовые волонтеры, чтобы люди могли получить юридическую помощь в любой точке Архангельской области", – подчеркнула Прокопьева.Инфраструктурное развитиеЗначимые региональные законы приняты в поддержку планов инфраструктурного развития Архангельской области. Благодаря договору, подписанному между регионом и Газпромом, за пять лет планируется построить 290 километров газопровода, возвести и реконструировать девять газораспределительных станций.По данным властей, это обеспечит ресурсом газа тысячи домов и квартир, а также десятки крупных потребителей. Архангельская область, в свою очередь, в рамках социальной газификации бесплатно подключает частные дома там, где уже проложены внутрипоселковые сети – до границ земельных участков. До конца 2030 года в Архангельской области планируется газифицировать 276 населенных пунктов (121,6 тысячи квартир и домовладений).В этом году в регионе принят и дополнен закон, позволяющий северянам воспользоваться льготами, чтобы провести газ уже непосредственно до дома или приобрести газовое оборудование. Эти затраты теперь частично компенсируются за счет областного бюджета. Законом увеличен размер единовременной денежной выплаты с 75 до 100 тысяч рублей, ее смогут получить не только владельцы индивидуальных, но и блокированных домов.Расширен и перечень льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию.Поддержка муниципальных образованийСущественно расширены и возможности поддержки муниципальных образований. Так, архангельские парламентарии поддержали законодательную инициативу губернатора, по которой с 1 января 2023 года до 80% транспортного налога будет направляться в местные бюджеты на ремонт местных дорог. Это позволит в два раза, с 400 миллионов до 826 миллионов рублей, увеличить объем финансирования муниципальных дорожных фондов.В Архангельской области продолжается муниципальная реформа: в этом году еще семь районов преобразованы в муниципальные округа. Всего с 2020 года их стало уже 12.Архангельские парламентарии одними из первых приняли закон, обеспечивающий поддержку муниципальных округов. Местные власти получают дополнительное финансирование, которое могут направить на программы социально-экономического развития, на подготовку проектно-сметной документации, строительство водопроводов, уличное освещение, контейнерные площадки, поддержку инициатив местных жителей.Сегодня этот опыт перенимают соседние регионы. Увеличится и финансовая помощь: в 2023 году округа получат 421 миллион рублей на программы развития. По инициативе депутатов в областном бюджете на 2023 год дополнительно предусмотрено 50 миллионов рублей на инициативные проекты и поддержку территориального общественного самоуправления."В фокусе нашего внимания все, что касается поддержки семей с детьми, культуры, решения вопросов доступности медицинской помощи. Мы многое сделали, но многое еще предстоит, чтобы жизнь людей изменилась к лучшему, и они видели эти перемены в своем родном городе или поселке", – резюмировала спикер Заксобрания.

https://ria.ru/20221214/arkhangelsk-1838637477.html

https://ria.ru/20221219/modernizatsiya-1839755961.html

https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, газпром, инвестиции