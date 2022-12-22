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В Сургуте завели уголовное дело на водителя автобуса, избившего мальчика
В Сургуте завели уголовное дело на водителя автобуса, избившего мальчика - РИА Новости, 22.12.2022
В Сургуте завели уголовное дело на водителя автобуса, избившего мальчика
Водитель автобуса в Сургуте (ХМАО) пойдет под суд за избиение 13-летнего мальчика, бросившего в транспорт снежок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:47
2022-12-22T08:47
2022-12-22T08:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Водитель автобуса в Сургуте (ХМАО) пойдет под суд за избиение 13-летнего мальчика, бросившего в транспорт снежок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг. "Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По информации ведомства, вечером 10 ноября в Сургуте дети возвращались домой после школьных занятий, возле дороги в районе Пролетарского проспекта они играли в снежки, и один из них попал в маршрутный автобус. "Водителю это не понравилось, и он решил разобраться с детьми. Мужчина остановил транспортное средство, догнал одного из подростков и нанес ему удары руками и ногами по лицу", – отметили в пресс-службе. Как уточнили в прокуратуре, мальчику был причинен легкий вред здоровью, первую медицинскую помощь школьнику оказали пассажиры этого автобуса. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании с 51-летнего водителя компенсации морального вреда, а из-за выявленных нарушений правил перевозок пассажиров в адрес генерального директора автотранспортного предприятия "Автолайн" внесено представление об их устранении, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html
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происшествия, сургут, россия
Происшествия, Сургут, Россия
В Сургуте завели уголовное дело на водителя автобуса, избившего мальчика
В Сургуте завели дело на водителя автобуса, избившего мальчика за брошенный снежок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
Водитель автобуса в Сургуте (ХМАО) пойдет под суд за избиение 13-летнего мальчика, бросившего в транспорт снежок, сообщает
пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.
"Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ
(умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, вечером 10 ноября в Сургуте дети возвращались домой после школьных занятий, возле дороги в районе Пролетарского проспекта они играли в снежки, и один из них попал в маршрутный автобус.
"Водителю это не понравилось, и он решил разобраться с детьми. Мужчина остановил транспортное средство, догнал одного из подростков и нанес ему удары руками и ногами по лицу", – отметили в пресс-службе.
Как уточнили в прокуратуре, мальчику был причинен легкий вред здоровью, первую медицинскую помощь школьнику оказали пассажиры этого автобуса.
Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании с 51-летнего водителя компенсации морального вреда, а из-за выявленных нарушений правил перевозок пассажиров в адрес генерального директора автотранспортного предприятия "Автолайн" внесено представление об их устранении, добавили в ведомстве.