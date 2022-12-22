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Путин рассказал об опыте занятий дайвингом - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин рассказал об опыте занятий дайвингом
Путин рассказал об опыте занятий дайвингом - РИА Новости, 22.12.2022
Путин рассказал об опыте занятий дайвингом
Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину 5 метров для него вполне достаточно. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:46
2022-12-22T17:46
владимир путин
россия
манеж
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину 5 метров для него вполне достаточно. В четверг президент побывал в "Доме молодежи" в Манеже. Там девушка в инвалидной коляске рассказала ему, что ей пришлось начать жить заново; она поняла, что по-прежнему может жить активно и стала дайвером. Президент поинтересовался, на какую глубину она погружается. Ответ - на 40 метров - удивил главу государства. "Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много", - сказал Путин, но уточнил, что говорит о погружении с аквалангом, потому что на батискафе он погружался намного глубже.
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владимир путин, россия, манеж, общество
Владимир Путин, Россия, Манеж, Общество
17:46 22.12.2022
 
Путин рассказал об опыте занятий дайвингом

Путин рассказал, что занимается дайвингом и погружения на пять метров для него достаточно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину 5 метров для него вполне достаточно.
В четверг президент побывал в "Доме молодежи" в Манеже. Там девушка в инвалидной коляске рассказала ему, что ей пришлось начать жить заново; она поняла, что по-прежнему может жить активно и стала дайвером. Президент поинтересовался, на какую глубину она погружается. Ответ - на 40 метров - удивил главу государства.
"Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много", - сказал Путин, но уточнил, что говорит о погружении с аквалангом, потому что на батискафе он погружался намного глубже.
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