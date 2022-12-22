https://ria.ru/20221222/dayving-1840619955.html

Путин рассказал об опыте занятий дайвингом

Путин рассказал об опыте занятий дайвингом - РИА Новости, 22.12.2022

Путин рассказал об опыте занятий дайвингом

Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину 5 метров для него вполне достаточно. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:46

2022-12-22T17:46

2022-12-22T17:46

владимир путин

россия

манеж

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину 5 метров для него вполне достаточно. В четверг президент побывал в "Доме молодежи" в Манеже. Там девушка в инвалидной коляске рассказала ему, что ей пришлось начать жить заново; она поняла, что по-прежнему может жить активно и стала дайвером. Президент поинтересовался, на какую глубину она погружается. Ответ - на 40 метров - удивил главу государства. "Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много", - сказал Путин, но уточнил, что говорит о погружении с аквалангом, потому что на батискафе он погружался намного глубже.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, манеж, общество