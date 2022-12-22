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СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали" - РИА Новости, 22.12.2022
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Культура
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СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали"
СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали" - РИА Новости, 22.12.2022
СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали"
Представитель New York City Medical Examiner назвал причину смерти Чарлби Дин, 32-лентней звезды триумфатора Канн фильма "Треугольник печали", пишет Deadline... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:51
2022-12-22T14:51
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представитель New York City Medical Examiner назвал причину смерти Чарлби Дин, 32-лентней звезды триумфатора Канн фильма "Треугольник печали", пишет Deadline. Актриса скоропостижно скончалась 29 августа 2022 года.По данным People Mag, она умерла от сепсиса из-за заражения бактерией Capnocytophaga. Девушка была предрасположена к этому заболеванию после удаления селезенки в результате автомобильной аварии в Кейптауне в 2009 году. Каннский лауреат "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино. Фильм – сатира, в которой рассказывается о круизе для богачей. Шикарный лайнер терпит бедствие и миллионеры пытаются выжить на необитаемом острове под руководством уборщицы. Дин сыграла модель-инфлюэнсера, которая отправилась в путешествие со своим бойфрендом.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
14:51 22.12.2022
 
СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали"

СМИ выяснили причину внезапной смерти 32-летней звезды "Треугольника печали" Шарлби Дин

© AP Photo / Daniel ColeАктриса Чарлби Дин Крик
Актриса Чарлби Дин Крик - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представитель New York City Medical Examiner назвал причину смерти Чарлби Дин, 32-лентней звезды триумфатора Канн фильма "Треугольник печали", пишет Deadline. Актриса скоропостижно скончалась 29 августа 2022 года.
По данным People Mag, она умерла от сепсиса из-за заражения бактерией Capnocytophaga. Девушка была предрасположена к этому заболеванию после удаления селезенки в результате автомобильной аварии в Кейптауне в 2009 году.
Каннский лауреат "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино.
Фильм – сатира, в которой рассказывается о круизе для богачей. Шикарный лайнер терпит бедствие и миллионеры пытаются выжить на необитаемом острове под руководством уборщицы. Дин сыграла модель-инфлюэнсера, которая отправилась в путешествие со своим бойфрендом.
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