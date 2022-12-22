https://ria.ru/20221222/charlbidean-1840535989.html

СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали"

СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали" - РИА Новости, 22.12.2022

СМИ выяснили причину смерти 32-летней звезды "Треугольника печали"

Представитель New York City Medical Examiner назвал причину смерти Чарлби Дин, 32-лентней звезды триумфатора Канн фильма "Треугольник печали", пишет Deadline... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:51

2022-12-22T14:51

2022-12-22T14:51

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представитель New York City Medical Examiner назвал причину смерти Чарлби Дин, 32-лентней звезды триумфатора Канн фильма "Треугольник печали", пишет Deadline. Актриса скоропостижно скончалась 29 августа 2022 года.По данным People Mag, она умерла от сепсиса из-за заражения бактерией Capnocytophaga. Девушка была предрасположена к этому заболеванию после удаления селезенки в результате автомобильной аварии в Кейптауне в 2009 году. Каннский лауреат "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино. Фильм – сатира, в которой рассказывается о круизе для богачей. Шикарный лайнер терпит бедствие и миллионеры пытаются выжить на необитаемом острове под руководством уборщицы. Дин сыграла модель-инфлюэнсера, которая отправилась в путешествие со своим бойфрендом.

https://ria.ru/20221221/picasso-1840182506.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости