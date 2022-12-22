https://ria.ru/20221222/bucha-1840616164.html

На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой

На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой - РИА Новости, 22.12.2022

На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой

Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:35

2022-12-22T17:35

2022-12-22T17:35

специальная военная операция на украине

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украина

буча

киевская область

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диоцеза Римской-Католической церкви в антиукраинской деятельности... Обвинительный акт направлен в суд", - говорится на сайте ведомства. В сообщении говорится, что в своих речах перед верующими священник называл постановкой события в Буче, что расходится с версией Киева, а также призывал людей не доверять заявлениям украинских властей и средств массовой информации. Священнику объявлено о подозрении в соответствии с частью 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Украины. В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий

https://ria.ru/20220922/bucha-1818773332.html

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буча

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Кирилл Волков

в мире, украина, буча, киевская область, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр