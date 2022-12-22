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На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/bucha-1840616164.html
На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой
На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой - РИА Новости, 22.12.2022
На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой
Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:35
2022-12-22T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
буча
киевская область
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диоцеза Римской-Католической церкви в антиукраинской деятельности... Обвинительный акт направлен в суд", - говорится на сайте ведомства. В сообщении говорится, что в своих речах перед верующими священник называл постановкой события в Буче, что расходится с версией Киева, а также призывал людей не доверять заявлениям украинских властей и средств массовой информации. Священнику объявлено о подозрении в соответствии с частью 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Украины. В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий
https://ria.ru/20220922/bucha-1818773332.html
украина
буча
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в мире, украина, буча, киевская область, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Буча, Киевская область, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:35 22.12.2022
 
На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой

Украинского священника будут судить за отрицание версии Киева о событиях в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины.
"Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диоцеза Римской-Католической церкви в антиукраинской деятельности... Обвинительный акт направлен в суд", - говорится на сайте ведомства. В сообщении говорится, что в своих речах перед верующими священник называл постановкой события в Буче, что расходится с версией Киева, а также призывал людей не доверять заявлениям украинских властей и средств массовой информации.
Священнику объявлено о подозрении в соответствии с частью 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Украины.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБучаКиевская областьСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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