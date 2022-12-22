На Украине будут судить священника, называвшего события в Буче постановкой
Украинского священника будут судить за отрицание версии Киева о событиях в Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Католический священник, который отрицает украинскую версию провокации в Буче, предстанет перед судом из-за подозрений в антиукраинской деятельности, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины.
"Служба безопасности Украины собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской диоцеза Римской-Католической церкви в антиукраинской деятельности... Обвинительный акт направлен в суд", - говорится на сайте ведомства. В сообщении говорится, что в своих речах перед верующими священник называл постановкой события в Буче, что расходится с версией Киева, а также призывал людей не доверять заявлениям украинских властей и средств массовой информации.
Священнику объявлено о подозрении в соответствии с частью 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Украины.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий