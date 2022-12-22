https://ria.ru/20221222/briks-1840697057.html

Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году

Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022

Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году

Алжир надеется на вступление в БРИКС в 2023 году, заявил в ночь на пятницу президент страны Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:27

2022-12-22T23:27

2022-12-22T23:41

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КАИР, 22 дек – РИА Новости. Алжир надеется на вступление в БРИКС в 2023 году, заявил в ночь на пятницу президент страны Абдельмаджид Теббун.По его словам, РФ, КНР, ЮАР и Бразилия одобрили вступление Алжира в БРИКС.Ранее Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва приветствует намерение североафриканской страны присоединиться к БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20221210/zst-1837685097.html

алжир (провинция)

россия

китай

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Евгения Нефедова

алжир (провинция), брикс, в мире, цены на нефть, абдельмаджид теббун, михаил богданов, россия, китай