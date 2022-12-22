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Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году
Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году
Алжир надеется на вступление в БРИКС в 2023 году, заявил в ночь на пятницу президент страны Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:27
2022-12-22T23:27
2022-12-22T23:41
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КАИР, 22 дек – РИА Новости. Алжир надеется на вступление в БРИКС в 2023 году, заявил в ночь на пятницу президент страны Абдельмаджид Теббун.По его словам, РФ, КНР, ЮАР и Бразилия одобрили вступление Алжира в БРИКС.Ранее Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва приветствует намерение североафриканской страны присоединиться к БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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РИА Новости
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алжир (провинция), брикс, в мире, цены на нефть, абдельмаджид теббун, михаил богданов, россия, китай
Алжир (провинция), БРИКС, В мире, Цены на нефть, Абдельмаджид Теббун, Михаил Богданов, Россия, Китай
23:27 22.12.2022 (обновлено: 23:41 22.12.2022)
Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году
Президент Алжира заявил, что надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году
КАИР, 22 дек – РИА Новости. Алжир надеется на вступление в БРИКС в 2023 году, заявил в ночь на пятницу президент страны Абдельмаджид Теббун.
"Даст Бог, 2023 год станет годом, когда Алжир вступит в БРИКС", - заявил Теббун в интервью алжирскому телевидению.
По его словам, РФ, КНР, ЮАР и Бразилия одобрили вступление Алжира в БРИКС.
Ранее Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва приветствует намерение североафриканской страны присоединиться к БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.