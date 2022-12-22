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Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ - РИА Новости, 22.12.2022
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Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ - РИА Новости, 22.12.2022
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ
Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:22
2022-12-22T14:24
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
бпла
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение конкретных диапазонов на нем обсуждать не планируется, сообщили в пресс-службе Минцифры. Там же добавили, что Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА. "Выделение конкретных диапазонов рассматриваться на ближайшем заседании не будет", - отметили в Минцифры.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), бпла, россия
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), БПЛА, Россия
14:22 22.12.2022 (обновлено: 14:24 22.12.2022)
 
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ

Минцифры: вопрос определения частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение конкретных диапазонов на нем обсуждать не планируется, сообщили в пресс-службе Минцифры.
"Вопрос определения частот для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) будет рассматриваться на ближайшем заседании ГКРЧ. По итогам заседания планируется создать рабочую группу", - сообщили в министерстве.
Там же добавили, что Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА.
"Выделение конкретных диапазонов рассматриваться на ближайшем заседании не будет", - отметили в Минцифры.
Фото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks
16 декабря, 12:24
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)БПЛАРоссия
 
 
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