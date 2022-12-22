https://ria.ru/20221222/bpla-1840538750.html

Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ

Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ - РИА Новости, 22.12.2022

Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ

Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:24

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

бпла

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение конкретных диапазонов на нем обсуждать не планируется, сообщили в пресс-службе Минцифры. Там же добавили, что Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА. "Выделение конкретных диапазонов рассматриваться на ближайшем заседании не будет", - отметили в Минцифры.

https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), бпла, россия