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Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ - РИА Новости, 22.12.2022
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ
Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:22
2022-12-22T14:22
2022-12-22T14:24
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос определения частот для беспилотников будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), при этом выделение конкретных диапазонов на нем обсуждать не планируется, сообщили в пресс-службе Минцифры. Там же добавили, что Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА. "Выделение конкретных диапазонов рассматриваться на ближайшем заседании не будет", - отметили в Минцифры.
https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), бпла, россия
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), БПЛА, Россия
14:22 22.12.2022 (обновлено: 14:24 22.12.2022)
Вопрос частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ
Минцифры: вопрос определения частот для дронов рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ