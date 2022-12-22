https://ria.ru/20221222/borispol-1840645050.html
В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней
В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней - РИА Новости, 22.12.2022
В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней
Город Борисполь в Киевской области, где находится крупнейший аэропорт столицы, уже несколько суток полностью обесточен, заявил в четверг депутат Бориспольского... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:25
2022-12-22T18:25
2022-12-22T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
борисполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Город Борисполь в Киевской области, где находится крупнейший аэропорт столицы, уже несколько суток полностью обесточен, заявил в четверг депутат Бориспольского районного совета Владимир Манько. "У нас плохая ситуация. Несколько дней уже без света, два-три дня в Борисполе и близлежащих селах люди без света, у кого-то есть генераторы, критическая инфраструктура работает также на генераторах", - сообщил Манько в эфире телемарафона "Киев". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киевская область, борисполь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Борисполь, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней
Бориспольский райсовет Киевской области заявил, что в городе уже несколько дней нет света