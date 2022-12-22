https://ria.ru/20221222/borispol-1840645050.html

В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней

В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней - РИА Новости, 22.12.2022

В Борисполе заявили об отсутствии света в течение нескольких дней

Город Борисполь в Киевской области, где находится крупнейший аэропорт столицы, уже несколько суток полностью обесточен, заявил в четверг депутат Бориспольского... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:25

2022-12-22T18:25

2022-12-22T18:25

специальная военная операция на украине

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киевская область

борисполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Город Борисполь в Киевской области, где находится крупнейший аэропорт столицы, уже несколько суток полностью обесточен, заявил в четверг депутат Бориспольского районного совета Владимир Манько. "У нас плохая ситуация. Несколько дней уже без света, два-три дня в Борисполе и близлежащих селах люди без света, у кого-то есть генераторы, критическая инфраструктура работает также на генераторах", - сообщил Манько в эфире телемарафона "Киев". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, борисполь, ситуация в днр и лнр