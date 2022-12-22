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В Большом театре пройдет премьера оперы Антона Рубинштейна "Демон"

В Большом театре пройдет премьера оперы Антона Рубинштейна "Демон" - РИА Новости, 22.12.2022

В Большом театре пройдет премьера оперы Антона Рубинштейна "Демон"

На Новой сцене Большого театра состоится премьера оперы Антона Рубинштейна "Демон", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:01

2022-12-22T15:01

2022-12-22T15:01

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На Новой сцене Большого театра состоится премьера оперы Антона Рубинштейна "Демон", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. Режиссер и сценограф – Владислав Наставшевс. Вместе с Майей Майер он также работал над костюмами. "Демон – это злой гений художника, воплощение темной, разрушительной силы таланта. Таким он был для Лермонтова и Врубеля. И опера "Демон" для меня – это история о его демонической природе, разрушительной силе. Демон – это скорость. Он появляется в мотоцикле, свет фары которого слепит тебя из темноты. В нем есть дерзость, мужественность, романтика дороги, одиночество. И опасность, как для него самого, так и для других", – говорит Наставшевс. Он отмечает, что в музыке этой постановки много чувственности, эротики, соблазнения, желания. Дирижер Артем Абашев убирает из оперы всю сентиментальность, романсовую распевность, и поэтому, по мнению режиссера, она становится более выразительной. Абашев отметил, что для него опера Рубинштейна "Демон" — "эталон русской ментальности". Главные партии репетируют Александр Краснов, Андрей Потатурин, Василий Соколов (Демон), Светлана Лачина, Екатерина Морозова, Ольга Селиверстова, Анастасия Щеголева (Тамара). "Демон" — среди лучших произведений Рубинштейна и со дня первой постановки является одной из самых "репертуарных" русских опер. Сюжетом послужила одноименная поэма Михаила Лермонтова. Работу над либретто и сочинение музыки автор начал в 1871 году. Премьера состоялась в 1875 году в Петербурге, затем в 1879 году – в Большом театре. Последний раз опера была поставлена в Большом в 1954 году, заключительный спектакль прошел в 1959 году.

https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, антон рубинштейн, михаил лермонтов, санкт-петербург, большой театр, театр, опера, что посмотреть , куда сходить