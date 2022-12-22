Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/blagodarnost-1840579207.html
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь - РИА Новости, 22.12.2022
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарил американского коллегу за... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:53
2022-12-22T15:53
в мире
алексей резников
ллойд остин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
киев
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарил американского коллегу за "новые возможности в защите неба". Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину станут законной целью российской армии, и отметил, что США "идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот".
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_557:0:2885:1746_1920x0_80_0_0_f950d0ede3dd520ee286b24c0e1a0172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей резников, ллойд остин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Алексей Резников, Ллойд Остин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
15:53 22.12.2022
 
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь

Министр обороны Украины Резников поблагодарил главу Пентагона за пакет военной помощи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарил американского коллегу за "новые возможности в защите неба".
"Провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба", - написал Резников в Twitter.
Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину станут законной целью российской армии, и отметил, что США "идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот".
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
 
В миреАлексей РезниковЛлойд ОстинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала