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Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь

Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь - РИА Новости, 22.12.2022

Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарил американского коллегу за... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:53

2022-12-22T15:53

2022-12-22T15:53

в мире

алексей резников

ллойд остин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, поблагодарил американского коллегу за "новые возможности в защите неба". Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину станут законной целью российской армии, и отметил, что США "идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот".

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

украина

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в мире, алексей резников, ллойд остин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )