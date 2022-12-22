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ВЭБ предложила ради эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже - РИА Новости, 22.12.2022
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ВЭБ предложила ради эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже
ВЭБ предложила ради эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже - РИА Новости, 22.12.2022
ВЭБ предложила ради эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже
Госкорпорация ВЭБ выступила с инициативой в экспериментальном режиме дать инвесторам-подросткам возможность торговать на бирже, предложение обсуждается с... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:00
2022-12-22T16:00
экономика
лидия михеева
россия
науфор
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ выступила с инициативой в экспериментальном режиме дать инвесторам-подросткам возможность торговать на бирже, предложение обсуждается с участникам рынка, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "ВЭБ.РФ выступил с инициативой предоставить в экспериментальном режиме допуск на фондовый рынок инвесторам моложе 18 лет. Соответствующее предложение госкорпорация обсуждает с участниками рынка, экспертами и регулятором - "Агентством стратегических инициатив", руководителем Центра частного права и секретарем Общественной палаты Лидией Михеевой, представителями НАУФОР, брокерами", - сказано в сообщении. Предлагается несколько подходов к допуску инвесторов от 14 до 18 лет на биржу, которые могут быть скорректированы в ходе обсуждения проекта с участниками рынка. В рамках первого подхода может быть создана "финансовая песочница", в которой объем зачисляемых на счет средств будет ограничен некоторой суммой с возможностью ежегодного пополнения, до 18 лет выводить средства будет нельзя, за исключением некоторых случаев, а сами операции на фондовом рынке будут освобождены от обложения НДФЛ. В рамках второго подхода предполагается наделение несовершеннолетних фактически всеми правами и обязанностями взрослых инвесторов. Тогда размер зачислений на счет не будет ограничен, а выводить средства можно будет с установлением некоторого лимита, либо с его превышением, но с согласия родителей или законных представителей. В таком случае дополнительные налоговые, тарифные и другие льготы и преференции предоставляться не будут. Для реализации подходов ВЭБ предлагает использовать механизм экспериментального правового режима. Также необходимо будет ослабить существующие законодательные ограничения. Так, согласие законных представителей может выдаваться однократно на определенный период без ограничения количества сделок, а согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по продаже финансовых инструментов требоваться не будет, отметили в госкорпорации. В ВЭБе обратили внимание на то, что начинающим инвесторам важно будет доказать свою состоятельность. Для этого необходимо будет пройти курс обучения, затем поучаствовать в тестовых сделках на финансовом рынке и за определенный период продемонстрировать, например, рост стоимости портфеля активов. После чего надо будет пройти квалификационный тест для подтверждения уровня финансовой грамотности и открытия счета для совершения сделок через брокера. Представители ребенка будут иметь право отозвать согласие о совершении им сделок. Если это произойдет, то возможность совершения подростком операций на финрынке будет приостановлена "с одновременным правом реализации всех финансовых инструментов и выводом средств на депозитный счет".
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экономика, лидия михеева, россия, науфор, вэб.рф (вэб)
Экономика, Лидия Михеева, Россия, НАУФОР, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
16:00 22.12.2022
 
ВЭБ предложила ради эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже

ВЭБ предложила в качестве эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ выступила с инициативой в экспериментальном режиме дать инвесторам-подросткам возможность торговать на бирже, предложение обсуждается с участникам рынка, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"ВЭБ.РФ выступил с инициативой предоставить в экспериментальном режиме допуск на фондовый рынок инвесторам моложе 18 лет. Соответствующее предложение госкорпорация обсуждает с участниками рынка, экспертами и регулятором - "Агентством стратегических инициатив", руководителем Центра частного права и секретарем Общественной палаты Лидией Михеевой, представителями НАУФОР, брокерами", - сказано в сообщении.
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Предлагается несколько подходов к допуску инвесторов от 14 до 18 лет на биржу, которые могут быть скорректированы в ходе обсуждения проекта с участниками рынка. В рамках первого подхода может быть создана "финансовая песочница", в которой объем зачисляемых на счет средств будет ограничен некоторой суммой с возможностью ежегодного пополнения, до 18 лет выводить средства будет нельзя, за исключением некоторых случаев, а сами операции на фондовом рынке будут освобождены от обложения НДФЛ.
В рамках второго подхода предполагается наделение несовершеннолетних фактически всеми правами и обязанностями взрослых инвесторов. Тогда размер зачислений на счет не будет ограничен, а выводить средства можно будет с установлением некоторого лимита, либо с его превышением, но с согласия родителей или законных представителей. В таком случае дополнительные налоговые, тарифные и другие льготы и преференции предоставляться не будут.
Для реализации подходов ВЭБ предлагает использовать механизм экспериментального правового режима. Также необходимо будет ослабить существующие законодательные ограничения. Так, согласие законных представителей может выдаваться однократно на определенный период без ограничения количества сделок, а согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по продаже финансовых инструментов требоваться не будет, отметили в госкорпорации.
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Представители ребенка будут иметь право отозвать согласие о совершении им сделок. Если это произойдет, то возможность совершения подростком операций на финрынке будет приостановлена "с одновременным правом реализации всех финансовых инструментов и выводом средств на депозитный счет".
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