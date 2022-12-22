https://ria.ru/20221222/bespilotnik-1840587108.html

Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов

Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов - РИА Новости, 22.12.2022

Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов

Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:18

2022-12-22T16:18

2022-12-22T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий герасимов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф