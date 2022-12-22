https://ria.ru/20221222/bespilotnik-1840587108.html
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов - РИА Новости, 22.12.2022
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов
Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828510703_0:0:3402:1915_1920x0_80_0_0_9b90a99fff039c169bd7ab88b47f8c6f.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828510703_594:0:3325:2048_1920x0_80_0_0_3a08a1f8e31d5c5e5f23e98469567a51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов
Герасимов: российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов