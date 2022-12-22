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Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/bespilotnik-1840587108.html
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов - РИА Новости, 22.12.2022
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов
Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
16:18 22.12.2022
 
Российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов

Герасимов: российские беспилотники уничтожили с февраля более 600 украинских объектов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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