https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html
В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского
В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского
Тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:20
2022-12-22T19:20
2022-12-22T19:34
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Идея прекращения этой войны была основной в их беседе", - заявил Кирби журналистам.По его словам, Зеленский изложил свою "формулу мира" из 10 пунктов, которую уже озвучивал, Байден пообещал, что его команда по нацбезопасности попробует найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат.Кирби оценил позицию Зеленского как стремление к "справедливому миру, основанному на принципах". "Он должен быть основан на чем-то, что поддержит украинский народ ради своего будущего", - прокомментировал представитель Белого дома позицию Зеленского.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, сша
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби, США
19:20 22.12.2022 (обновлено: 19:34 22.12.2022)
В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского
Белый дом: тема окончания конфликта на Украине была основной в беседе Байдена и Зеленского
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Идея прекращения этой войны была основной в их беседе", - заявил Кирби журналистам.
По его словам, Зеленский изложил свою "формулу мира" из 10 пунктов, которую уже озвучивал, Байден пообещал, что его команда по нацбезопасности попробует найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат.
Кирби оценил позицию Зеленского как стремление к "справедливому миру, основанному на принципах". "Он должен быть основан на чем-то, что поддержит украинский народ ради своего будущего", - прокомментировал представитель Белого дома позицию Зеленского.