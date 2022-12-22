https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html

В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского

В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022

В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского

Тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:20

2022-12-22T19:20

2022-12-22T19:34

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

джон кирби

сша

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Идея прекращения этой войны была основной в их беседе", - заявил Кирби журналистам.По его словам, Зеленский изложил свою "формулу мира" из 10 пунктов, которую уже озвучивал, Байден пообещал, что его команда по нацбезопасности попробует найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат.Кирби оценил позицию Зеленского как стремление к "справедливому миру, основанному на принципах". "Он должен быть основан на чем-то, что поддержит украинский народ ради своего будущего", - прокомментировал представитель Белого дома позицию Зеленского.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, в мире, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, сша