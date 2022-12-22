https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html

США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден

США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден - РИА Новости, 22.12.2022

США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден

США предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:18

2022-12-22T01:18

2022-12-22T01:33

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден."Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более 374 миллионов долларов срочной гуманитарной помощи Украине", - сообщил Байден. По его словам, помощь будет доставлена как в виде продуктовой помощи и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки. В совокупности с объявленным ранее сегодня выделением оборонной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов новый пакет помощи Украине достигнет 2,2 миллиарда долларов.Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США. В день переговоров Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.Как заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов. При этом, как сообщалось ранее, 1 миллиард долларов планируется выделить по линии госдепартамента, еще 850 миллионов - по линии Пентагона.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/patriot-1840400759.html

https://ria.ru/20221222/bayden-1840399067.html

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