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Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/bayden-1840399067.html
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире - РИА Новости, 22.12.2022
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T00:59
2022-12-22T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул.В ответ на эту фразу Зеленский кивнул."Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", - добавил президент США.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия
00:59 22.12.2022 (обновлено: 01:25 22.12.2022)
 
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире

Президент США Байден заявил, что Зеленский открыт к поиску диалога о мире с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВизит Владимира Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул.
"Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира", - сказал Байден в ходе совместного выступления по итогам состоявшихся в Белом доме переговоров, повернувшись в этот момент к Зеленскому и вопросительно посмотрев на него.
В ответ на эту фразу Зеленский кивнул.
"Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", - добавил президент США.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 23:04
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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