https://ria.ru/20221222/bayden-1840399067.html

Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире

Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире - РИА Новости, 22.12.2022

Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:59

2022-12-22T00:59

2022-12-22T01:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул.В ответ на эту фразу Зеленский кивнул."Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", - добавил президент США.

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сша

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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, россия