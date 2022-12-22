https://ria.ru/20221222/bayden-1840399067.html
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире - РИА Новости, 22.12.2022
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T00:59
2022-12-22T00:59
2022-12-22T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул.В ответ на эту фразу Зеленский кивнул."Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", - добавил президент США.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия
00:59 22.12.2022 (обновлено: 01:25 22.12.2022)
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
Президент США Байден заявил, что Зеленский открыт к поиску диалога о мире с Россией