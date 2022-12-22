https://ria.ru/20221222/avariya-1840607495.html

В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом

В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом

Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-востоке Москвы в четверг: пострадали два ребенка и женщина, их госпитализировали, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:07

2022-12-22T17:07

2022-12-22T17:07

происшествия

авто

москва

ярославское шоссе

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-востоке Москвы в четверг: пострадали два ребенка и женщина, их госпитализировали, сообщает столичная ГИБДД. Авария произошла днем на Ярославском шоссе: предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автобусом МАЗ, который остановился на остановке. "В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса "Газель" – женщина и два ребенка. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По факту аварии проводится административное расследование.

https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html

москва

ярославское шоссе

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происшествия, авто, москва, ярославское шоссе, гибдд мвд рф