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В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом - РИА Новости, 22.12.2022
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В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом
В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом
Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-востоке Москвы в четверг: пострадали два ребенка и женщина, их госпитализировали, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:07
2022-12-22T17:07
происшествия
авто
москва
ярославское шоссе
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-востоке Москвы в четверг: пострадали два ребенка и женщина, их госпитализировали, сообщает столичная ГИБДД. Авария произошла днем на Ярославском шоссе: предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автобусом МАЗ, который остановился на остановке. "В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса "Газель" – женщина и два ребенка. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По факту аварии проводится административное расследование.
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москва
ярославское шоссе
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происшествия, авто, москва, ярославское шоссе, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Ярославское шоссе, ГИБДД МВД РФ
17:07 22.12.2022
 
В Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом

ГИБДД: в Москве женщина и два ребенка пострадали при аварии с автобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-востоке Москвы в четверг: пострадали два ребенка и женщина, их госпитализировали, сообщает столичная ГИБДД.
Авария произошла днем на Ярославском шоссе: предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автобусом МАЗ, который остановился на остановке.
"В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса "Газель" – женщина и два ребенка. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По факту аварии проводится административное расследование.
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ПроисшествияАвтоМоскваЯрославское шоссеГИБДД МВД РФ
 
 
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