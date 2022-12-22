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В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и экскаватором

В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и экскаватором - РИА Новости, 22.12.2022

В Саратове пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и экскаватором

Маршрутное такси и экскаватор столкнулись в Заводском районе Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в мэрии. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:23

2022-12-22T16:23

2022-12-22T17:31

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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Маршрутное такси и экскаватор столкнулись в Заводском районе Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в мэрии.ДТП произошло в 15.41 (14.41 мск) на улице Фабричная напротив фабрики "Мария"."Маршрутное такси №99 допустило столкновение с экскаватором, в результате которого пострадало пять человек. Четверо пострадавших были госпитализированы, один человек от госпитализации отказался. В обстоятельствах происшествия будет разбираться ГИБДД", - цитирует слова начальника городского управления защиты населения и территорий города от ЧС Сергея Егунов пресс-служба мэрии в Telegram-канале.Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, в больницу доставлены четверо пассажиров маршрутки, в том числе 16-летний мальчик. Ведомство выясняет все обстоятельства.Как сообщило региональное управление СК РФ, следователи по факту ДТП начали проверку. "По предварительным данным, 22 декабря 2022 года в дневное время водитель маршрутки, ... двигаясь по улице Орджоникидзе города Саратова с пассажирами, допустил столкновение с трактором. В результате ДТП пострадало несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние уточняется. Следователями СК проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Прокуратура региона в Telegram-канале отметила, что надзорное ведомство контролирует ход проведения и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что в аварию попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 99.

https://ria.ru/20221222/dtp-1840577272.html

https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html

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происшествия, саратов, гибдд мвд рф