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Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком - РИА Новости, 22.12.2022
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Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком - РИА Новости, 22.12.2022
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что утверждения Белого дома о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией ничего не значат,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T06:33
2022-12-22T09:46
в мире
анатолий антонов
владимир зеленский
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что утверждения Белого дома о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией ничего не значат, говорится в распространенном заявлении посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. "Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук", — сказал он. По мнению дипломата, поездка Зеленского стала объявлением о необходимости разгромить Россию. Он добавил, что на это бросаются колоссальные ресурсы.В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
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в мире, анатолий антонов, владимир зеленский, россия, сша
В мире, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Россия, США
06:33 22.12.2022 (обновлено: 09:46 22.12.2022)
 
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

Посол в Вашингтоне Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что утверждения Белого дома о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией ничего не значат, говорится в распространенном заявлении посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук", — сказал он.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:18Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден
По мнению дипломата, поездка Зеленского стала объявлением о необходимости разгромить Россию.

"Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами", — заявил Антонов.

Он добавил, что на это бросаются колоссальные ресурсы.
В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 05:00
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины
 
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