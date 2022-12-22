https://ria.ru/20221222/antonov-1840413221.html
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком - РИА Новости, 22.12.2022
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что утверждения Белого дома о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией ничего не значат,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T06:33
2022-12-22T06:33
2022-12-22T09:46
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что утверждения Белого дома о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией ничего не значат, говорится в распространенном заявлении посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. "Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук", — сказал он. По мнению дипломата, поездка Зеленского стала объявлением о необходимости разгромить Россию. Он добавил, что на это бросаются колоссальные ресурсы.В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
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в мире, анатолий антонов, владимир зеленский, россия, сша
В мире, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Россия, США
06:33 22.12.2022 (обновлено: 09:46 22.12.2022)
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Посол в Вашингтоне Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком