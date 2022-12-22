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Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов - РИА Новости, 22.12.2022
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Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов
Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов - РИА Новости, 22.12.2022
Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на объявленное Вашингтоном намерение предоставить Киеву системы Patriot заявил, что западное оружие систематично... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T06:26
2022-12-22T06:26
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на объявленное Вашингтоном намерение предоставить Киеву системы Patriot заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине российской армией. "Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными", - говорится в распространенном комментарии Антонова. Он подчеркнул, что ЗРК будут отправлены, несмотря на предупреждения Москвы, и выразил обеспокоенность о том, не будут ли западные специалисты обслуживать системы, для работы с которыми у украинцев нет навыков. "Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины", - заявил Антонов. "Хочу подчеркнуть, что мы на всех уровнях неоднократно пытались и пытаемся воззвать к здравому смыслу. Подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия", - заявил высокопоставленный дипломат. Антонов подчеркнул, что на США "лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 году". "Все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает, бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины", - заявил посол.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840406842.html
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в мире, анатолий антонов, сша, украина
В мире, Анатолий Антонов, США, Украина
06:26 22.12.2022
 
Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов

Антонов заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине российской армией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на объявленное Вашингтоном намерение предоставить Киеву системы Patriot заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине российской армией.
"Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Он подчеркнул, что ЗРК будут отправлены, несмотря на предупреждения Москвы, и выразил обеспокоенность о том, не будут ли западные специалисты обслуживать системы, для работы с которыми у украинцев нет навыков. "Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины", - заявил Антонов.
"Хочу подчеркнуть, что мы на всех уровнях неоднократно пытались и пытаемся воззвать к здравому смыслу. Подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия", - заявил высокопоставленный дипломат.
Антонов подчеркнул, что на США "лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 году". "Все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает, бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины", - заявил посол.
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