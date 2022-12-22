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Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов - РИА Новости, 22.12.2022
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Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов
Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов
Визит в США Владимира Зеленского показал, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T06:08
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сша
россия
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Визит в США Владимира Зеленского показал, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он подчеркнул, что Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона"."Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы", — заявил Антонов, добавив, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась президентом.
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сша, россия, в мире, владимир зеленский, анатолий антонов
США, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Анатолий Антонов
06:08 22.12.2022 (обновлено: 10:27 22.12.2022)
 
Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов

Посол России Антонов: визит Зеленского в США показал, что Киев и Вашингтон не хотят мира

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Визит в США Владимира Зеленского показал, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы", — говорится в распространенном заявлении Антонова.

Он подчеркнул, что Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".
"Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы", — заявил Антонов, добавив, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась президентом.
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