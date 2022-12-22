https://ria.ru/20221222/antonov-1840412613.html

Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов

Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский и Вашингтон не хотят мира, заявил Антонов

Визит в США Владимира Зеленского показал, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T06:08

2022-12-22T06:08

2022-12-22T10:27

сша

россия

в мире

владимир зеленский

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Визит в США Владимира Зеленского показал, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он подчеркнул, что Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона"."Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы", — заявил Антонов, добавив, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась президентом.

https://ria.ru/20221222/patriot-1840410278.html

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сша, россия, в мире, владимир зеленский, анатолий антонов