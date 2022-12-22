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Названо число туристов, посетивших Республику Алтай - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
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Названо число туристов, посетивших Республику Алтай
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай - РИА Новости, 22.12.2022
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай
Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:23
2022-12-22T17:23
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
республика алтай
олег хорохордин
куда можно лететь
куда поехать
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". "Республика Алтай – привлекательный туристический регион. Несмотря на пандемию, в этом году турпоток превысит 2,5 миллиона", – уточнил Хорохордин. По его словам, несмотря на огромную территорию, население малочисленное, 220 тысяч человек. "Мы принимаем в 10 раз больше (туристов - ред.) и понимаем, что турпоток будет только расти", – заявил чиновник. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14 процентов. Хорохордин отметил, что путешественникам на Алтае предлагают разные варианты размещения, от кемпингов до пятизвездочных отелей, все виды туризма, кроме отдыха на море.
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новости - туризм, туристы, туризм, республика алтай, олег хорохордин, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Республика Алтай, Олег Хорохордин, куда можно лететь, куда поехать
17:23 22.12.2022
 
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай

Турпоток в Республику Алтай по итогам года составит 2,5 миллиона человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОзеро Киделю в Улаганском районе Республики Алтай
Озеро Киделю в Улаганском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия".
"Республика Алтай – привлекательный туристический регион. Несмотря на пандемию, в этом году турпоток превысит 2,5 миллиона", – уточнил Хорохордин.
По его словам, несмотря на огромную территорию, население малочисленное, 220 тысяч человек. "Мы принимаем в 10 раз больше (туристов - ред.) и понимаем, что турпоток будет только расти", – заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14 процентов.
Хорохордин отметил, что путешественникам на Алтае предлагают разные варианты размещения, от кемпингов до пятизвездочных отелей, все виды туризма, кроме отдыха на море.
Автомобильная дорога федерального значения Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмРеспублика АлтайОлег Хорохординкуда можно лететькуда поехать
 
 
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