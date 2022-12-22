https://ria.ru/20221222/altay-1840558825.html

Названо число туристов, посетивших Республику Алтай

Названо число туристов, посетивших Республику Алтай - РИА Новости, 22.12.2022

Названо число туристов, посетивших Республику Алтай

Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:23

2022-12-22T17:23

2022-12-22T17:23

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

республика алтай

олег хорохордин

куда можно лететь

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751285389_0:122:3198:1921_1920x0_80_0_0_bbed8c002328bbdadfcd8aa5c81c6e4a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". "Республика Алтай – привлекательный туристический регион. Несмотря на пандемию, в этом году турпоток превысит 2,5 миллиона", – уточнил Хорохордин. По его словам, несмотря на огромную территорию, население малочисленное, 220 тысяч человек. "Мы принимаем в 10 раз больше (туристов - ред.) и понимаем, что турпоток будет только расти", – заявил чиновник. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14 процентов. Хорохордин отметил, что путешественникам на Алтае предлагают разные варианты размещения, от кемпингов до пятизвездочных отелей, все виды туризма, кроме отдыха на море.

https://ria.ru/20221125/altay-1833983047.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, республика алтай, олег хорохордин, куда можно лететь, куда поехать