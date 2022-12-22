https://ria.ru/20221222/altay-1840558825.html
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай - РИА Новости, 22.12.2022
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай
Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:23
2022-12-22T17:23
2022-12-22T17:23
туризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия". "Республика Алтай – привлекательный туристический регион. Несмотря на пандемию, в этом году турпоток превысит 2,5 миллиона", – уточнил Хорохордин. По его словам, несмотря на огромную территорию, население малочисленное, 220 тысяч человек. "Мы принимаем в 10 раз больше (туристов - ред.) и понимаем, что турпоток будет только расти", – заявил чиновник. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14 процентов. Хорохордин отметил, что путешественникам на Алтае предлагают разные варианты размещения, от кемпингов до пятизвездочных отелей, все виды туризма, кроме отдыха на море.
https://ria.ru/20221125/altay-1833983047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, республика алтай, олег хорохордин, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Республика Алтай, Олег Хорохордин, куда можно лететь, куда поехать
Названо число туристов, посетивших Республику Алтай
Турпоток в Республику Алтай по итогам года составит 2,5 миллиона человек
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турпоток в Республику Алтай составит 2,5 миллиона человек по итогам 2022 года, сообщил глава региона Олег Хорохордин на форуме "Бизнес-диалог Россия – Индия".
"Республика Алтай – привлекательный туристический регион. Несмотря на пандемию, в этом году турпоток превысит 2,5 миллиона", – уточнил Хорохордин.
По его словам, несмотря на огромную территорию, население малочисленное, 220 тысяч человек. "Мы принимаем в 10 раз больше (туристов - ред.) и понимаем, что турпоток будет только расти", – заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14 процентов.
Хорохордин отметил, что путешественникам на Алтае предлагают разные варианты размещения, от кемпингов до пятизвездочных отелей, все виды туризма, кроме отдыха на море.