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Организаторы обещали продолжить протесты в защиту свободы слова в Молдавии

Организаторы обещали продолжить протесты в защиту свободы слова в Молдавии - РИА Новости, 22.12.2022

Организаторы обещали продолжить протесты в защиту свободы слова в Молдавии

Акции против гонений на журналистов и запрета оппозиционных СМИ в Молдавии продолжатся, пообещали по окончанию митинга в Кишиневе организаторы мероприятия. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:02

2022-12-22T15:02

2022-12-22T15:02

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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Акции против гонений на журналистов и запрета оппозиционных СМИ в Молдавии продолжатся, пообещали по окончанию митинга в Кишиневе организаторы мероприятия. В четверг перед парламентом Молдавии прошла акция протеста в защиту свободы слова и против гонений на журналистов, а также закрытия телеканалов. В пикете участвовали представители партии "Шор", социалисты, коммунисты, партия "Гражданский конгресс", гражданские активисты, журналисты закрытых телеканалов. Манифестанты держали плакаты с антиправительственными лозунгами, призывали к отставке руководства страны. Полиция оцепила здание парламента, в действия манифестантов не вмешивалась. "Мы завершаем сегодняшний митинг, но борьба не прекращается. Соберемся и в другие дни, чтобы защитить свободу слова, остановить диктатуру и произвол властей. Призываем всех неравнодушных граждан, журналистов, объединения, партии, организации присоединиться к протестам", - заявил ведущий митинга Виктор Поляков, добавив, что дата следующей акции будет объявлена дополнительно. Участник протеста, депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов, секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константин Старыш, комментируя решение властей запретить оппозиционные СМИ, выразил мнение, что после закрытия телеканалов правящая партия инициирует и другие санкции. "Могут последовать запрет политических партий, аресты несогласных с мнением власти граждан, жесточайшие подавление инакомыслия. Правящая партия, к сожалению, уже движется по этому пути, превращаясь на глазах в коричневатого цвета диктатуру. И это, конечно, мерзопакостный акт, который демонстрирует, что у власти есть карт-бланш на этот беспредел. Если бы его не было, они бы не рискнули настолько реализовывать свои вкусовые, эстетические и геополитические комплексы", - заявил Старыш. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

https://ria.ru/20221221/magnitskiy-1840373637.html

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840375395.html

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