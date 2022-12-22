19:08 22.12.2022 (обновлено: 19:09 22.12.2022)
"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1"
Лихачев: "Росатом" обязательно потребует возмещения убытков за отказ от АЭС "Ханхикиви-1"
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Росатом" обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Так он прокомментировал недавнее решение международного совета по разрешению споров (DRB), признавшего неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков.
"И мы этим правом обязательно воспользуемся", - подчеркнул Лихачев, выступая на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год. Его слова приводит официальное отраслевое издание "Страна Росатом".
Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.