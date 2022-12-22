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"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 22.12.2022
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"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1"
"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 22.12.2022
"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1"
"Росатом" обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:08
2022-12-22T19:09
экономика
алексей лихачев
хельсинки
финляндия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
fennovoima
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Росатом" обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.Так он прокомментировал недавнее решение международного совета по разрешению споров (DRB), признавшего неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков."И мы этим правом обязательно воспользуемся", - подчеркнул Лихачев, выступая на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год. Его слова приводит официальное отраслевое издание "Страна Росатом".Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html
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экономика, алексей лихачев, хельсинки, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima
Экономика, Алексей Лихачев, Хельсинки, Финляндия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Fennovoima
19:08 22.12.2022 (обновлено: 19:09 22.12.2022)
 
"Росатом" потребует от Хельсинки возмещения убытков за АЭС "Ханхикиви-1"

Лихачев: "Росатом" обязательно потребует возмещения убытков за отказ от АЭС "Ханхикиви-1"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Росатом" обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Так он прокомментировал недавнее решение международного совета по разрешению споров (DRB), признавшего неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 12:02
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"И мы этим правом обязательно воспользуемся", - подчеркнул Лихачев, выступая на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год. Его слова приводит официальное отраслевое издание "Страна Росатом".
Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС
 
ЭкономикаАлексей ЛихачевХельсинкиФинляндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"Fennovoima
 
 
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