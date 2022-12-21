https://ria.ru/20221221/zolgensma-1840181373.html

Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней

Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней - РИА Новости, 21.12.2022

Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней

Фонд "Круг добра" после проработки вопроса с компанией "Новартис" сократил срок поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:08

2022-12-21T11:08

2022-12-21T11:08

здоровье - общество

фонд "круг добра"

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

россия

спинальная мышечная атрофия (сма)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра" после проработки вопроса с компанией "Новартис" сократил срок поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25 дней, ранее он составлял от двух до трех месяцев от постановки ребенку диагноза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Когда препарат зарегистрировали, его закупка стала осуществляться по №44-ФЗ. Это означает, что срок поставки от момента постановки диагноза продлился до нескольких месяцев, он может занимать от 2 до 3 месяцев. Это, конечно, катастрофа. Больно было отвечать на звонки родителей... Мы проработали с компанией "Новартис" логистические схемы... и сократили этот срок до 25 дней", - сказал Ткаченко на конференции "Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями". При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.

https://ria.ru/20221215/pomosch-1838968959.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, фонд "круг добра", александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), россия, спинальная мышечная атрофия (сма)