Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/zolgensma-1840181373.html
Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней
Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней - РИА Новости, 21.12.2022
Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней
Фонд "Круг добра" после проработки вопроса с компанией "Новартис" сократил срок поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:08
2022-12-21T11:08
здоровье - общество
фонд "круг добра"
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
россия
спинальная мышечная атрофия (сма)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763015744_0:155:2000:1281_1920x0_80_0_0_789a970d12a48a17374653819db6a6af.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра" после проработки вопроса с компанией "Новартис" сократил срок поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25 дней, ранее он составлял от двух до трех месяцев от постановки ребенку диагноза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Когда препарат зарегистрировали, его закупка стала осуществляться по №44-ФЗ. Это означает, что срок поставки от момента постановки диагноза продлился до нескольких месяцев, он может занимать от 2 до 3 месяцев. Это, конечно, катастрофа. Больно было отвечать на звонки родителей... Мы проработали с компанией "Новартис" логистические схемы... и сократили этот срок до 25 дней", - сказал Ткаченко на конференции "Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями". При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
https://ria.ru/20221215/pomosch-1838968959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763015744_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e5231afb581b92e5de54fa88e0150c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, фонд "круг добра", александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), россия, спинальная мышечная атрофия (сма)
Здоровье - Общество, Фонд "Круг добра", Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Россия, Спинальная мышечная атрофия (СМА)
11:08 21.12.2022
 
Фонд "Круг добра" сократил срок поставки препарата "Золгенсма" до 25 дней

Глава фонда "Круг добра" Ткаченко: срок поставки препарата "Золгенсма" сокращен до 25 дней

© Depositphotos.com / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Depositphotos.com / oasisamuel
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра" после проработки вопроса с компанией "Новартис" сократил срок поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25 дней, ранее он составлял от двух до трех месяцев от постановки ребенку диагноза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Когда препарат зарегистрировали, его закупка стала осуществляться по №44-ФЗ. Это означает, что срок поставки от момента постановки диагноза продлился до нескольких месяцев, он может занимать от 2 до 3 месяцев. Это, конечно, катастрофа. Больно было отвечать на звонки родителей... Мы проработали с компанией "Новартис" логистические схемы... и сократили этот срок до 25 дней", - сказал Ткаченко на конференции "Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями".
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:38
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"
 
Здоровье - ОбществоФонд "Круг добра"Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)РоссияСпинальная мышечная атрофия (СМА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала