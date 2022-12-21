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Байден заявил Зеленскому, что Россия хочет "использовать зиму как оружие"
Байден заявил Зеленскому, что Россия хочет "использовать зиму как оружие" - РИА Новости, 21.12.2022
Байден заявил Зеленскому, что Россия хочет "использовать зиму как оружие"
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин якобы пытается... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:37
2022-12-21T23:37
2022-12-21T23:54
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин якобы пытается "использовать зиму в качестве оружия". "Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие", - сказал Байден, не сопроводив свое высказывание каким-либо пояснением. Во время встречи в Белом доме, часть которой была открыта для прессы, Зеленский находился в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как президент США присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах. После переговоров с Байденом у Зеленского в рамках однодневного визита запланировано выступление на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Это второй визит Зеленского в США на его политическом посту и первый - со дня начала специальной военной операции РФ на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840389337.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Украина
23:37 21.12.2022 (обновлено: 23:54 21.12.2022)
Байден заявил Зеленскому, что Россия хочет "использовать зиму как оружие"
Президент США Байден заявил Зеленскому, что Россия хочет "использовать зиму как оружие"