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Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка

Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022

Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка

Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:11

2022-12-21T16:11

2022-12-21T16:11

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале. Петровский район Донецка в среду неоднократно подвергался обстрелам из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221221/terror-1840289402.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины