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Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:11
2022-12-21T16:11
2022-12-21T16:11
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале. Петровский район Донецка в среду неоднократно подвергался обстрелам из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221221/terror-1840289402.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка
Штаб Теробороны ДНР: мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка