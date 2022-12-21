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Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zhertva-1840292548.html
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:11
2022-12-21T16:11
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале. Петровский район Донецка в среду неоднократно подвергался обстрелам из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221221/terror-1840289402.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
16:11 21.12.2022
 
Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка

Штаб Теробороны ДНР: мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка в среду неоднократно подвергался обстрелам из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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