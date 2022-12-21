https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840385740.html
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Президент США Джо Байден приветствовал в Белом доме Владимира Зеленского, который прибыл с однодневным визитом в США. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:17
2022-12-21T22:17
2022-12-21T22:37
в мире
джилл байден
владимир зеленский
сша
польша
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал в Белом доме Владимира Зеленского, который прибыл с однодневным визитом в США. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции приобнимает Зеленского, одетого в свитер цвета хаки, после чего они удаляются на переговоры. Вместе с американским лидером в церемонии встречи гостя участвовала первая леди Джилл Байден. Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции Зеленского ждут в конгрессе, где он должен выступить с 20-минутной речью.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840341746.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, владимир зеленский, сша, польша
В мире, Джилл Байден, Владимир Зеленский, США, Польша
22:17 21.12.2022 (обновлено: 22:37 21.12.2022)
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Байден в Белом доме приветствовал прибывшего с однодневным визитом в США Зеленского