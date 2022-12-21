https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840385740.html

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом - РИА Новости, 21.12.2022

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом

Президент США Джо Байден приветствовал в Белом доме Владимира Зеленского, который прибыл с однодневным визитом в США. РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T22:37

в мире

джилл байден

владимир зеленский

сша

польша

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал в Белом доме Владимира Зеленского, который прибыл с однодневным визитом в США. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции приобнимает Зеленского, одетого в свитер цвета хаки, после чего они удаляются на переговоры. Вместе с американским лидером в церемонии встречи гостя участвовала первая леди Джилл Байден. Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции Зеленского ждут в конгрессе, где он должен выступить с 20-минутной речью.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840341746.html

сша

польша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джилл байден, владимир зеленский, сша, польша