https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840374407.html

Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона

Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона - РИА Новости, 21.12.2022

Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона

Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:46

2022-12-21T20:46

2022-12-21T21:34

в мире

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы (США)", - говорится в сообщении. В ходе визита в Вашингтон Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед конгрессом.

https://ria.ru/20221221/pomosch-1840367798.html

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша