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Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона - РИА Новости, 21.12.2022
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Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона - РИА Новости, 21.12.2022
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:46
2022-12-21T21:34
в мире
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы (США)", - говорится в сообщении. В ходе визита в Вашингтон Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед конгрессом.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США
20:46 21.12.2022 (обновлено: 21:34 21.12.2022)
 
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона

Самолет с президентом Украины Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы (США)", - говорится в сообщении.
В ходе визита в Вашингтон Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед конгрессом.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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США предадут Украине системы ЗРК Patriot
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (штат)США
 
 
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