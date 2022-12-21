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Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона - РИА Новости, 21.12.2022
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:46
2022-12-21T20:46
2022-12-21T21:34
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы (США)", - говорится в сообщении. В ходе визита в Вашингтон Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед конгрессом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США
20:46 21.12.2022 (обновлено: 21:34 21.12.2022)
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Самолет с президентом Украины Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона