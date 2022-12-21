19:47 21.12.2022 (обновлено: 20:23 21.12.2022)
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам
GT: визит Зеленского в США указывает на то, что переговоров с Россией не будет
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут)
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут). Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его мнению, это указывает на невозможность дипломатического урегулирования в ближайшее время.
"Зеленский наконец-то получит еще больше военной помощи от США, что повысит их уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры", — отметил специалист.
Издание обратило внимание, что это первое зарубежное турне украинского лидера с начала российской спецоперации.
Авторы статьи напомнили, что после выборов в конгресс в Соединенных Штатах появились разногласия по вопросу военной поддержки Киева, а многие американцы выступают против дополнительной помощи.
Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун предположил, что конфликт на Украине может продолжаться "на протяжении долгого времени", а военные действия могут стать "интенсивнее по мере применения более тяжелого оружия".
Белый дом подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон в среду. Украинский лидер сообщал о планах встретиться с Байденом.
Один из конгрессменов рассказал РИА Новости, что Зеленский выступит в конгрессе, где поднимет вопрос о выделении Киеву 45 миллиардов долларов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.