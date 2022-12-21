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В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам - РИА Новости, 21.12.2022
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:47
2022-12-21T20:23
в мире
владимир зеленский
джо байден
киев
китай
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.По его мнению, это указывает на невозможность дипломатического урегулирования в ближайшее время.Издание обратило внимание, что это первое зарубежное турне украинского лидера с начала российской спецоперации.Авторы статьи напомнили, что после выборов в конгресс в Соединенных Штатах появились разногласия по вопросу военной поддержки Киева, а многие американцы выступают против дополнительной помощи.Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун предположил, что конфликт на Украине может продолжаться "на протяжении долгого времени", а военные действия могут стать "интенсивнее по мере применения более тяжелого оружия".Белый дом подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон в среду. Украинский лидер сообщал о планах встретиться с Байденом.Один из конгрессменов рассказал РИА Новости, что Зеленский выступит в конгрессе, где поднимет вопрос о выделении Киеву 45 миллиардов долларов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840342397.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, киев, китай, сша, нато, украина, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Киев, Китай, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин
19:47 21.12.2022 (обновлено: 20:23 21.12.2022)
 
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам

GT: визит Зеленского в США указывает на то, что переговоров с Россией не будет

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут)
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его мнению, это указывает на невозможность дипломатического урегулирования в ближайшее время.
"Зеленский наконец-то получит еще больше военной помощи от США, что повысит их уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры", — отметил специалист.
Издание обратило внимание, что это первое зарубежное турне украинского лидера с начала российской спецоперации.
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США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
Авторы статьи напомнили, что после выборов в конгресс в Соединенных Штатах появились разногласия по вопросу военной поддержки Киева, а многие американцы выступают против дополнительной помощи.
Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун предположил, что конфликт на Украине может продолжаться "на протяжении долгого времени", а военные действия могут стать "интенсивнее по мере применения более тяжелого оружия".
Белый дом подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон в среду. Украинский лидер сообщал о планах встретиться с Байденом.
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Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ
Один из конгрессменов рассказал РИА Новости, что Зеленский выступит в конгрессе, где поднимет вопрос о выделении Киеву 45 миллиардов долларов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденКиевКитайСШАНАТОУкраинаВладимир Путин
 
 
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