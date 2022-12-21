https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам

В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам - РИА Новости, 21.12.2022

В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:47

2022-12-21T19:47

2022-12-21T20:23

в мире

владимир зеленский

джо байден

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китай

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нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы договориться с Джо Байденом о новых военных поставках, заявил в интервью GT помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.По его мнению, это указывает на невозможность дипломатического урегулирования в ближайшее время.Издание обратило внимание, что это первое зарубежное турне украинского лидера с начала российской спецоперации.Авторы статьи напомнили, что после выборов в конгресс в Соединенных Штатах появились разногласия по вопросу военной поддержки Киева, а многие американцы выступают против дополнительной помощи.Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун предположил, что конфликт на Украине может продолжаться "на протяжении долгого времени", а военные действия могут стать "интенсивнее по мере применения более тяжелого оружия".Белый дом подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон в среду. Украинский лидер сообщал о планах встретиться с Байденом.Один из конгрессменов рассказал РИА Новости, что Зеленский выступит в конгрессе, где поднимет вопрос о выделении Киеву 45 миллиардов долларов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840342397.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html

киев

китай

сша

украина

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в мире, владимир зеленский, джо байден, киев, китай, сша, нато, украина, владимир путин