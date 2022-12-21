11:57 21.12.2022 (обновлено: 12:17 21.12.2022)
Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США
Матвиенко: США не будут принуждать Зеленского к миру, похлопают по плечу и вернут на войну
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет, похлопают по плечу и вернут на войну.
"Сейчас визит Зеленского в Соединённые Штаты. Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
Матвиенко поделилась, что на парламентской двадцатке в Индонезии она предложила вице-спикеру украинской рады в присутствии других спикеров начать диалог, но "вместо украинской делегации ответил англичанин".
"Ну вот понятно, кто сегодня управляет там ситуацией, кто диктует условия", - добавила она.
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