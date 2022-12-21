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Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022
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Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США
Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:57
2022-12-21T12:17
сша
киев
владимир зеленский
валентина матвиенко
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет, похлопают по плечу и вернут на войну."Сейчас визит Зеленского в Соединённые Штаты. Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.Матвиенко поделилась, что на парламентской двадцатке в Индонезии она предложила вице-спикеру украинской рады в присутствии других спикеров начать диалог, но "вместо украинской делегации ответил англичанин"."Ну вот понятно, кто сегодня управляет там ситуацией, кто диктует условия", - добавила она.
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сша, киев, владимир зеленский, валентина матвиенко, в мире
США, Киев, Владимир Зеленский, Валентина Матвиенко, В мире
11:57 21.12.2022 (обновлено: 12:17 21.12.2022)
 
Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США

Матвиенко: США не будут принуждать Зеленского к миру, похлопают по плечу и вернут на войну

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет, похлопают по плечу и вернут на войну.
"Сейчас визит Зеленского в Соединённые Штаты. Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
Матвиенко поделилась, что на парламентской двадцатке в Индонезии она предложила вице-спикеру украинской рады в присутствии других спикеров начать диалог, но "вместо украинской делегации ответил англичанин".
"Ну вот понятно, кто сегодня управляет там ситуацией, кто диктует условия", - добавила она.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 19:29
Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными
 
СШАКиевВладимир ЗеленскийВалентина МатвиенкоВ мире
 
 
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