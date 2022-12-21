https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840199603.html

Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США

Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко прокомментировала визит Зеленского в США

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:57

2022-12-21T11:57

2022-12-21T12:17

сша

киев

владимир зеленский

валентина матвиенко

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что во время визита Владимира Зеленского в США никаких принуждений Киева к переговорам не будет, похлопают по плечу и вернут на войну."Сейчас визит Зеленского в Соединённые Штаты. Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.Матвиенко поделилась, что на парламентской двадцатке в Индонезии она предложила вице-спикеру украинской рады в присутствии других спикеров начать диалог, но "вместо украинской делегации ответил англичанин"."Ну вот понятно, кто сегодня управляет там ситуацией, кто диктует условия", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, киев, владимир зеленский, валентина матвиенко, в мире