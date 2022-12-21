https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840173681.html

СМИ узнали, о чем Зеленский хочет просить Байдена

СМИ узнали, о чем Зеленский хочет просить Байдена - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ узнали, о чем Зеленский хочет просить Байдена

Украинская делегация на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:40

2022-12-21T10:40

2022-12-21T11:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинская делегация на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, пишет газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. "Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper", - приводит издание слова источника. Однако, как отмечает издание, американские чиновники "не готовы сдвинуться с места" в этом вопросе. "Белый дом категорически отказался передавать ATACMS", - пишет Politico. По словам чиновников США, затраты на это высоки. Издание отмечает, что передача ракет большой дальности Киеву может "спровоцировать РФ на использование еще более смертоносного оружия на Украине". Ранее Белый дом подтвердил, что Владимир Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский