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Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:08
2022-12-21T10:08
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
богдан безпалько
джо байден
украина
сша
вашингтон (штат)
m1 abrams
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения, для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая. Эта поддержка необходима ему для того, чтобы сохранять функционирование государства - выплачивать зарплату военным, госслужащим, пенсии, чтобы сдерживать инфляцию. Вся экономика Украины постепенно приходит к моменту, когда она может одномоментно схлопнуться", - сказал Безпалько. Второй момент, который, по мнению эксперта, будет обсуждать президент Украины, - это военная поддержка ввиду того, что европейские партнеры не поставляют Украине ту технику, которую она требует. "Недавно (главнокомандующий украинскими войсками Валерий - ред.) Залужный озвучил свои аппетиты: это 300 танков, 500-600 БМП, 300-400 орудий и так далее. Европейцы эту военную технику не предоставляют - и по той причине, что они не хотят ссориться с Россией, и по той причине, что они не хотят вмешиваться в конфликт в таком масштабе", - добавил Безпалько. В этой связи, отметил он, Зеленский может попросить США либо надавить на европейцев, либо предоставить технику из своих запасов. "Насколько это реально в нынешних условиях, сказать сложно. Можно, конечно, наскрести какое-то количество танков, но это существенно опустошит арсеналы западных, европейских государств. Могут ли США поставить танки Abrams Украине - могут, но это тоже будет означать резкую эскалацию конфликта", - считает эксперт. Он подчеркнул, что в случае поставок США танков встает вопрос логистики. "Доставить 300-400 танков морским путем в Польшу можно, но как их будут дальше доставлять на Украину, тем более таким путем, чтобы это было незаметно для российских средств разведки и чтобы эта доставка была неуязвима для российских средств поражения, сказать сейчас сложно", - добавил политолог. По словам Безпалько, есть еще одна версия, которую "интенсивно раскручивают" - Зеленский хочет заручиться поддержкой политических сил США, потому что Залужный становится конкурентом президента Украины. Однако сам эксперт в нее не верит.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
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украина
сша
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владимир зеленский, богдан безпалько, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Джо Байден, Украина, США, Вашингтон (штат), M1 Abrams
10:08 21.12.2022
 
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт

Эксперт Безпалько: Зеленскому от США нужна сперва финансовая помощь, а затем вооружение

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
"Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения, для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая. Эта поддержка необходима ему для того, чтобы сохранять функционирование государства - выплачивать зарплату военным, госслужащим, пенсии, чтобы сдерживать инфляцию. Вся экономика Украины постепенно приходит к моменту, когда она может одномоментно схлопнуться", - сказал Безпалько.
Второй момент, который, по мнению эксперта, будет обсуждать президент Украины, - это военная поддержка ввиду того, что европейские партнеры не поставляют Украине ту технику, которую она требует.
"Недавно (главнокомандующий украинскими войсками Валерий - ред.) Залужный озвучил свои аппетиты: это 300 танков, 500-600 БМП, 300-400 орудий и так далее. Европейцы эту военную технику не предоставляют - и по той причине, что они не хотят ссориться с Россией, и по той причине, что они не хотят вмешиваться в конфликт в таком масштабе", - добавил Безпалько.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
В этой связи, отметил он, Зеленский может попросить США либо надавить на европейцев, либо предоставить технику из своих запасов.
"Насколько это реально в нынешних условиях, сказать сложно. Можно, конечно, наскрести какое-то количество танков, но это существенно опустошит арсеналы западных, европейских государств. Могут ли США поставить танки Abrams Украине - могут, но это тоже будет означать резкую эскалацию конфликта", - считает эксперт.
Он подчеркнул, что в случае поставок США танков встает вопрос логистики.
"Доставить 300-400 танков морским путем в Польшу можно, но как их будут дальше доставлять на Украину, тем более таким путем, чтобы это было незаметно для российских средств разведки и чтобы эта доставка была неуязвима для российских средств поражения, сказать сейчас сложно", - добавил политолог.
По словам Безпалько, есть еще одна версия, которую "интенсивно раскручивают" - Зеленский хочет заручиться поддержкой политических сил США, потому что Залужный становится конкурентом президента Украины. Однако сам эксперт в нее не верит.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
09:11Специальная военная операция на Украине
В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоДжо БайденУкраинаСШАВашингтон (штат)M1 Abrams
 
 
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