https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:08
2022-12-21T10:08
2022-12-21T10:08
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
богдан безпалько
джо байден
украина
сша
вашингтон (штат)
m1 abrams
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения, для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая. Эта поддержка необходима ему для того, чтобы сохранять функционирование государства - выплачивать зарплату военным, госслужащим, пенсии, чтобы сдерживать инфляцию. Вся экономика Украины постепенно приходит к моменту, когда она может одномоментно схлопнуться", - сказал Безпалько. Второй момент, который, по мнению эксперта, будет обсуждать президент Украины, - это военная поддержка ввиду того, что европейские партнеры не поставляют Украине ту технику, которую она требует. "Недавно (главнокомандующий украинскими войсками Валерий - ред.) Залужный озвучил свои аппетиты: это 300 танков, 500-600 БМП, 300-400 орудий и так далее. Европейцы эту военную технику не предоставляют - и по той причине, что они не хотят ссориться с Россией, и по той причине, что они не хотят вмешиваться в конфликт в таком масштабе", - добавил Безпалько. В этой связи, отметил он, Зеленский может попросить США либо надавить на европейцев, либо предоставить технику из своих запасов. "Насколько это реально в нынешних условиях, сказать сложно. Можно, конечно, наскрести какое-то количество танков, но это существенно опустошит арсеналы западных, европейских государств. Могут ли США поставить танки Abrams Украине - могут, но это тоже будет означать резкую эскалацию конфликта", - считает эксперт. Он подчеркнул, что в случае поставок США танков встает вопрос логистики. "Доставить 300-400 танков морским путем в Польшу можно, но как их будут дальше доставлять на Украину, тем более таким путем, чтобы это было незаметно для российских средств разведки и чтобы эта доставка была неуязвима для российских средств поражения, сказать сейчас сложно", - добавил политолог. По словам Безпалько, есть еще одна версия, которую "интенсивно раскручивают" - Зеленский хочет заручиться поддержкой политических сил США, потому что Залужный становится конкурентом президента Украины. Однако сам эксперт в нее не верит.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html
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владимир зеленский, богдан безпалько, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Джо Байден, Украина, США, Вашингтон (штат), M1 Abrams
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
Эксперт Безпалько: Зеленскому от США нужна сперва финансовая помощь, а затем вооружение
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом
и выступит перед конгрессом.
"Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения, для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая. Эта поддержка необходима ему для того, чтобы сохранять функционирование государства - выплачивать зарплату военным, госслужащим, пенсии, чтобы сдерживать инфляцию. Вся экономика Украины
постепенно приходит к моменту, когда она может одномоментно схлопнуться", - сказал Безпалько.
Второй момент, который, по мнению эксперта, будет обсуждать президент Украины, - это военная поддержка ввиду того, что европейские партнеры не поставляют Украине ту технику, которую она требует.
"Недавно (главнокомандующий украинскими войсками Валерий - ред.) Залужный озвучил свои аппетиты: это 300 танков, 500-600 БМП, 300-400 орудий и так далее. Европейцы эту военную технику не предоставляют - и по той причине, что они не хотят ссориться с Россией, и по той причине, что они не хотят вмешиваться в конфликт в таком масштабе", - добавил Безпалько.
В этой связи, отметил он, Зеленский может попросить США либо надавить на европейцев, либо предоставить технику из своих запасов.
"Насколько это реально в нынешних условиях, сказать сложно. Можно, конечно, наскрести какое-то количество танков, но это существенно опустошит арсеналы западных, европейских государств. Могут ли США поставить танки
Abrams Украине - могут, но это тоже будет означать резкую эскалацию конфликта", - считает эксперт.
Он подчеркнул, что в случае поставок США танков встает вопрос логистики.
"Доставить 300-400 танков морским путем в Польшу
можно, но как их будут дальше доставлять на Украину, тем более таким путем, чтобы это было незаметно для российских средств разведки и чтобы эта доставка была неуязвима для российских средств поражения, сказать сейчас сложно", - добавил политолог.
По словам Безпалько, есть еще одна версия, которую "интенсивно раскручивают" - Зеленский хочет заручиться поддержкой политических сил США, потому что Залужный становится конкурентом президента Украины. Однако сам эксперт в нее не верит.