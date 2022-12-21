https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html

Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт

Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт - РИА Новости, 21.12.2022

Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт

Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:08

2022-12-21T10:08

2022-12-21T10:08

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

богдан безпалько

джо байден

украина

сша

вашингтон (штат)

m1 abrams

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в США просить, в первую очередь, о финансовой помощи, но поставки вооружений также будут обсуждаться в Вашингтоне, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В среду Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения, для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая. Эта поддержка необходима ему для того, чтобы сохранять функционирование государства - выплачивать зарплату военным, госслужащим, пенсии, чтобы сдерживать инфляцию. Вся экономика Украины постепенно приходит к моменту, когда она может одномоментно схлопнуться", - сказал Безпалько. Второй момент, который, по мнению эксперта, будет обсуждать президент Украины, - это военная поддержка ввиду того, что европейские партнеры не поставляют Украине ту технику, которую она требует. "Недавно (главнокомандующий украинскими войсками Валерий - ред.) Залужный озвучил свои аппетиты: это 300 танков, 500-600 БМП, 300-400 орудий и так далее. Европейцы эту военную технику не предоставляют - и по той причине, что они не хотят ссориться с Россией, и по той причине, что они не хотят вмешиваться в конфликт в таком масштабе", - добавил Безпалько. В этой связи, отметил он, Зеленский может попросить США либо надавить на европейцев, либо предоставить технику из своих запасов. "Насколько это реально в нынешних условиях, сказать сложно. Можно, конечно, наскрести какое-то количество танков, но это существенно опустошит арсеналы западных, европейских государств. Могут ли США поставить танки Abrams Украине - могут, но это тоже будет означать резкую эскалацию конфликта", - считает эксперт. Он подчеркнул, что в случае поставок США танков встает вопрос логистики. "Доставить 300-400 танков морским путем в Польшу можно, но как их будут дальше доставлять на Украину, тем более таким путем, чтобы это было незаметно для российских средств разведки и чтобы эта доставка была неуязвима для российских средств поражения, сказать сейчас сложно", - добавил политолог. По словам Безпалько, есть еще одна версия, которую "интенсивно раскручивают" - Зеленский хочет заручиться поддержкой политических сил США, потому что Залужный становится конкурентом президента Украины. Однако сам эксперт в нее не верит.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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владимир зеленский, богдан безпалько, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), m1 abrams