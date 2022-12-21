Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева - РИА Новости, 21.12.2022
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:08
2022-12-21T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге.По его мнению, российский президент ошибся в том, что "украинцы уступят, а НАТО будет разобщена".По словам сотрудника Белого дома, США пока не видят дипломатического способа, который бы позволил завершить конфликт "на справедливых условиях". Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины" и не станет подталкивать Зеленского к переговорам.Америка ни сейчас, ни в следующем году не собирается посылать свои войска на Украину, это очень четко дал понять президент Джо Байден, продолжил представитель администрации.В Белом доме подтвердили, что Зеленский в среду по приглашению Байдена прилетит в Вашингтон. У глав государств состоится встреча с участием ключевых членов команды Белого дома по нацбезопасности, затем украинский президент сможет обратиться к прессе и выступить перед конгрессом.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, США, НАТО
09:08 21.12.2022 (обновлено: 10:48 21.12.2022)
 
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева

Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом Путину и миру о поддержке Украины Штатами

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге.

"Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется", — сказал чиновник.

По его мнению, российский президент ошибся в том, что "украинцы уступят, а НАТО будет разобщена".
По словам сотрудника Белого дома, США пока не видят дипломатического способа, который бы позволил завершить конфликт "на справедливых условиях". Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины" и не станет подталкивать Зеленского к переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
09:16Специальная военная операция на Украине
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России
Америка ни сейчас, ни в следующем году не собирается посылать свои войска на Украину, это очень четко дал понять президент Джо Байден, продолжил представитель администрации.
"Мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", — заключил высокопоставленный американский чиновник.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский в среду по приглашению Байдена прилетит в Вашингтон. У глав государств состоится встреча с участием ключевых членов команды Белого дома по нацбезопасности, затем украинский президент сможет обратиться к прессе и выступить перед конгрессом.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием только затягивает конфликт.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
08:39
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала