09:08 21.12.2022 (обновлено: 10:48 21.12.2022)
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом Путину и миру о поддержке Украины Штатами
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге.
"Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется", — сказал чиновник.
По его мнению, российский президент ошибся в том, что "украинцы уступят, а НАТО будет разобщена".
По словам сотрудника Белого дома, США пока не видят дипломатического способа, который бы позволил завершить конфликт "на справедливых условиях". Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины" и не станет подталкивать Зеленского к переговорам.
Америка ни сейчас, ни в следующем году не собирается посылать свои войска на Украину, это очень четко дал понять президент Джо Байден, продолжил представитель администрации.
"Мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", — заключил высокопоставленный американский чиновник.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский в среду по приглашению Байдена прилетит в Вашингтон. У глав государств состоится встреча с участием ключевых членов команды Белого дома по нацбезопасности, затем украинский президент сможет обратиться к прессе и выступить перед конгрессом.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием только затягивает конфликт.