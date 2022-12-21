https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html

Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева

Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева - РИА Новости, 21.12.2022

Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:08

2022-12-21T09:08

2022-12-21T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

украина

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге.По его мнению, российский президент ошибся в том, что "украинцы уступят, а НАТО будет разобщена".По словам сотрудника Белого дома, США пока не видят дипломатического способа, который бы позволил завершить конфликт "на справедливых условиях". Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины" и не станет подталкивать Зеленского к переговорам.Америка ни сейчас, ни в следующем году не собирается посылать свои войска на Украину, это очень четко дал понять президент Джо Байден, продолжил представитель администрации.В Белом доме подтвердили, что Зеленский в среду по приглашению Байдена прилетит в Вашингтон. У глав государств состоится встреча с участием ключевых членов команды Белого дома по нацбезопасности, затем украинский президент сможет обратиться к прессе и выступить перед конгрессом.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, украина, сша, нато