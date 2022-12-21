https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840156429.html
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон - РИА Новости, 21.12.2022
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон
Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:05
2022-12-21T09:05
2022-12-21T09:05
в мире
владимир зеленский
сша
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду - ред.). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", - сказал он журналистам. По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду, украинская сторона официально приняла приглашение в прошлую пятницу. "Офис Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу. А затем окончательно визит был подтвержден в воскресенье", - сказал собеседник журналистов. По его словам, речь идет о расширенной встрече с Байденом, встрече с ключевыми членами команды президента США по нацбезопасности, а также о возможности обратиться к прессе, "а затем - отправиться на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса". "После этого, спустя несколько часов здесь, Зеленский вернется к своему народу на Украину", - отметил он. Он добавил, что в Вашингтоне также надеются на проведение в последствии второго визита Зеленского в Белый дом.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сша, джо байден, украина
В мире, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, Украина
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон
Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит перед конгрессом
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.
"По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду - ред.). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", - сказал он журналистам.
По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду, украинская сторона официально приняла приглашение в прошлую пятницу. "Офис Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу. А затем окончательно визит был подтвержден в воскресенье", - сказал собеседник журналистов.
"И мы дали понять, что мы хотим принять его здесь, в Белом доме", - добавил представитель администрации США.
По его словам, речь идет о расширенной встрече с Байденом, встрече с ключевыми членами команды президента США по нацбезопасности, а также о возможности обратиться к прессе, "а затем - отправиться на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса".
"После этого, спустя несколько часов здесь, Зеленский вернется к своему народу на Украину", - отметил он.
Он добавил, что в Вашингтоне также надеются на проведение в последствии второго визита Зеленского в Белый дом.