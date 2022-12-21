https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840156429.html

Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон

Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон - РИА Новости, 21.12.2022

Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон

Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:05

2022-12-21T09:05

2022-12-21T09:05

в мире

владимир зеленский

сша

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. "По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду - ред.). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", - сказал он журналистам. По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду, украинская сторона официально приняла приглашение в прошлую пятницу. "Офис Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу. А затем окончательно визит был подтвержден в воскресенье", - сказал собеседник журналистов. По его словам, речь идет о расширенной встрече с Байденом, встрече с ключевыми членами команды президента США по нацбезопасности, а также о возможности обратиться к прессе, "а затем - отправиться на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса". "После этого, спустя несколько часов здесь, Зеленский вернется к своему народу на Украину", - отметил он. Он добавил, что в Вашингтоне также надеются на проведение в последствии второго визита Зеленского в Белый дом.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, сша, джо байден, украина