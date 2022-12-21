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"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022
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"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США
Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:58
2022-12-21T08:27
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США."Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение", — пошутил A304."Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то и другое. С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее", — предположил еще один пользователь."Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!" — прокомментировал Xenophon."Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus", — заключил mark_lantz.По информации американских СМИ, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Представитель одного из конгрессменов рассказал РИА Новости, что украинский лидер выступит в парламенте, где поднимет вопрос о выделении Киеву очередных 45 миллиардов долларов. Возможно, Зеленский встретится и с Джо Байденом, но в Белом доме это пока официально не комментировали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840144944.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США
06:58 21.12.2022 (обновлено: 08:27 21.12.2022)
 
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США

Читатели National Review раскритиковали визит Зеленского в США и назвали его попрошайкой

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.
"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение", — пошутил A304.
"Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то и другое. С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее", — предположил еще один пользователь.
"Очередной попрошайка, требующий подачки", — отметил Gino L.
"Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!" — прокомментировал Xenophon.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
04:15
Зеленский уже находится на пути в Вашингтон, сообщили СМИ
"Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus", — заключил mark_lantz.
По информации американских СМИ, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Представитель одного из конгрессменов рассказал РИА Новости, что украинский лидер выступит в парламенте, где поднимет вопрос о выделении Киеву очередных 45 миллиардов долларов. Возможно, Зеленский встретится и с Джо Байденом, но в Белом доме это пока официально не комментировали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
02:11
Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США
 
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