https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США

"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США - РИА Новости, 21.12.2022

"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США

Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T06:58

2022-12-21T06:58

2022-12-21T08:27

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_984aa2ced100a93e87a26405caa86d47.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США."Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение", — пошутил A304."Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то и другое. С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее", — предположил еще один пользователь."Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!" — прокомментировал Xenophon."Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus", — заключил mark_lantz.По информации американских СМИ, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Представитель одного из конгрессменов рассказал РИА Новости, что украинский лидер выступит в парламенте, где поднимет вопрос о выделении Киеву очередных 45 миллиардов долларов. Возможно, Зеленский встретится и с Джо Байденом, но в Белом доме это пока официально не комментировали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840144944.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840141197.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша