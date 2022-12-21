06:58 21.12.2022 (обновлено: 08:27 21.12.2022)
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США
Читатели National Review раскритиковали визит Зеленского в США и назвали его попрошайкой
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели National Review негативно отнеслись к намеченному на сегодня визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.
"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение", — пошутил A304.
"Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то и другое. С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее", — предположил еще один пользователь.
"Очередной попрошайка, требующий подачки", — отметил Gino L.
"Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!" — прокомментировал Xenophon.
"Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus", — заключил mark_lantz.
По информации американских СМИ, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Представитель одного из конгрессменов рассказал РИА Новости, что украинский лидер выступит в парламенте, где поднимет вопрос о выделении Киеву очередных 45 миллиардов долларов. Возможно, Зеленский встретится и с Джо Байденом, но в Белом доме это пока официально не комментировали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. При этом США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.