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Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США
Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США - РИА Новости, 21.12.2022
Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США
Владимир Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:11
2022-12-21T02:11
2022-12-21T02:36
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона, подтвердил РИА Новости представитель одного из американских конгрессменов."Это правда. Оно (выступление - ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета. Совместная сессия (обеих палат) состоится в среду", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.
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сша, киев, в мире, конгресс сша, украина
США, Киев, В мире, Конгресс США, Украина
02:11 21.12.2022 (обновлено: 02:36 21.12.2022)
Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США
Зеленский 21 декабря выступит на заседании конгресса США и затронет вопрос помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона, подтвердил РИА Новости представитель одного из американских конгрессменов.
"Это правда. Оно (выступление - ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета. Совместная сессия (обеих палат) состоится в среду", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.