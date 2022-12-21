https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840141197.html

Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США

Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США - РИА Новости, 21.12.2022

Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США

Владимир Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:11

2022-12-21T02:11

2022-12-21T02:36

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона, подтвердил РИА Новости представитель одного из американских конгрессменов."Это правда. Оно (выступление - ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета. Совместная сессия (обеих палат) состоится в среду", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.

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сша, киев, в мире, конгресс сша, украина