https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840138876.html
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:09
2022-12-21T01:09
2022-12-21T01:15
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча с президентом США Джо Байденом.Американская администрация пока никак официально не прокомментировала такую возможность.
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в мире, сша
01:09 21.12.2022 (обновлено: 01:15 21.12.2022)
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
CNN сообщил о готовящейся встрече Байдена и Зеленского 21 декабря в Белом доме