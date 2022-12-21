https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840138876.html

СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме

СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме

Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T01:09

2022-12-21T01:09

2022-12-21T01:15

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча с президентом США Джо Байденом.Американская администрация пока никак официально не прокомментировала такую возможность.

https://ria.ru/20221217/bayden-1839468171.html

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