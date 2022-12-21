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СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.12.2022
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СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:09
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча с президентом США Джо Байденом.Американская администрация пока никак официально не прокомментировала такую возможность.
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в мире, сша
В мире, США
01:09 21.12.2022 (обновлено: 01:15 21.12.2022)
 
СМИ: в США прорабатывается встреча Зеленского и Байдена в Белом доме

CNN сообщил о готовящейся встрече Байдена и Зеленского 21 декабря в Белом доме

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждает, что в рамках запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча с президентом США Джо Байденом.
"Планы провести в среду встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме прорабатываются", - сообщил телеканал, не раскрывая своих источников и повестку возможных переговоров.
Американская администрация пока никак официально не прокомментировала такую возможность.
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