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Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ
Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:06
2022-12-21T01:06
2022-12-21T02:25
в мире
владимир зеленский
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает портал Axios, не раскрывая источник этой информации. Согласно этим данным, Зеленский "поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия Украины, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования". При этом один из собеседников издания указал, что зарубежная поездка Зеленского в США — первая с начала спецоперации на Украине — будет зависеть от условий в сфере безопасности. Между тем, как уточняется, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в разосланном во вторник конгрессменам уведомлении призвала всех законодателей принять участие в "заседании, которое состоится в среду вечером".
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в мире, владимир зеленский, нэнси пелоси, сша, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Нэнси Пелоси, США, Украина, Россия
01:06 21.12.2022 (обновлено: 02:25 21.12.2022)
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ
Axios: президент Украины Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря