Рейтинг@Mail.ru
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840138513.html
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ
Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:06
2022-12-21T02:25
в мире
владимир зеленский
нэнси пелоси
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_60a937bf73684d7bf4b986b90717916f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает портал Axios, не раскрывая источник этой информации. Согласно этим данным, Зеленский "поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия Украины, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования". При этом один из собеседников издания указал, что зарубежная поездка Зеленского в США — первая с начала спецоперации на Украине — будет зависеть от условий в сфере безопасности. Между тем, как уточняется, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в разосланном во вторник конгрессменам уведомлении призвала всех законодателей принять участие в "заседании, которое состоится в среду вечером".
https://ria.ru/20221220/artemovsk-1840123988.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_186:0:2853:2000_1920x0_80_0_0_6452988ecf51308a6a06c4d3488fe28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, нэнси пелоси, сша, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Нэнси Пелоси, США, Украина, Россия
01:06 21.12.2022 (обновлено: 02:25 21.12.2022)
 
Зеленский намерен выступить на заседании конгресса США, сообщили СМИ

Axios: президент Украины Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря

© Фото : Офис Президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках запланированного на среду визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает портал Axios, не раскрывая источник этой информации.
Согласно этим данным, Зеленский "поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия Украины, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования".
При этом один из собеседников издания указал, что зарубежная поездка Зеленского в США — первая с начала спецоперации на Украине — будет зависеть от условий в сфере безопасности.
Между тем, как уточняется, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в разосланном во вторник конгрессменам уведомлении призвала всех законодателей принять участие в "заседании, которое состоится в среду вечером".
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 21:59Специальная военная операция на Украине
В Артемовске на встрече с Зеленским заметили военного с эмблемой дивизии СС
 
В миреВладимир ЗеленскийНэнси ПелосиСШАУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала