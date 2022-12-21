https://ria.ru/20221221/zaporozhe-1840143884.html
В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов
В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов - РИА Новости, 21.12.2022
В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:47
2022-12-21T03:47
2022-12-21T05:18
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья", - написал Рогов.
https://ria.ru/20221218/razvedka-1839534070.html
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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
03:47 21.12.2022 (обновлено: 05:18 21.12.2022)
В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов
Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье были слышны как минимум три взрыва