https://ria.ru/20221221/zaporozhe-1840143884.html

В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов

В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов - РИА Новости, 21.12.2022

В Запорожье слышны взрывы, заявил Рогов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T03:47

2022-12-21T03:47

2022-12-21T05:18

специальная военная операция на украине

владимир рогов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны как минимум три взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья", - написал Рогов.

https://ria.ru/20221218/razvedka-1839534070.html

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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область