16:38 21.12.2022 (обновлено: 17:24 21.12.2022)
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь
Sky News: поставки западных вооружений не спасут Украину от поражения
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.
"Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность. <…> Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет", — отметил автор статьи.
По его мнению, США и Европе необходимо приложить больше усилий. Сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживающие киевские власти страны сами становятся стороной конфликта. Он также подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских войск.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что продолжающиеся военные поставки Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ему ничего хорошего. Как отметил сам Владимир Путин, у Украины скоро не останется ничего, кроме подачек в виде денег, оружия и боеприпасов.