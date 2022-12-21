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СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь
Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:38
2022-12-21T17:24
в мире
украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн."Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность. &lt;…&gt; Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет", — отметил автор статьи.По его мнению, США и Европе необходимо приложить больше усилий. Сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.Выступая на заседании Совета безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживающие киевские власти страны сами становятся стороной конфликта. Он также подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских войск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что продолжающиеся военные поставки Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ему ничего хорошего. Как отметил сам Владимир Путин, у Украины скоро не останется ничего, кроме подачек в виде денег, оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, оон
В мире, Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, ООН
16:38 21.12.2022 (обновлено: 17:24 21.12.2022)
 
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь

Sky News: поставки западных вооружений не спасут Украину от поражения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.
"Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность. <…> Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет", — отметил автор статьи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:00
Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ
По его мнению, США и Европе необходимо приложить больше усилий. Сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживающие киевские власти страны сами становятся стороной конфликта. Он также подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских войск.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что продолжающиеся военные поставки Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ему ничего хорошего. Как отметил сам Владимир Путин, у Украины скоро не останется ничего, кроме подачек в виде денег, оружия и боеприпасов.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровООН
 
 
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