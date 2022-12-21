https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html

СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь

СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь

Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:38

2022-12-21T16:38

2022-12-21T17:24

в мире

украина

россия

сша

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Западные аналитики просчитались в оценке российской военной силы, а их поставки вооружений киевскому режиму недостаточны для разрешения конфликта силовым путем, пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн."Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность. <…> Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет", — отметил автор статьи.По его мнению, США и Европе необходимо приложить больше усилий. Сейчас же складывается впечатление, будто Запад дает Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не завершить ее.Выступая на заседании Совета безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживающие киевские власти страны сами становятся стороной конфликта. Он также подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских войск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что продолжающиеся военные поставки Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ему ничего хорошего. Как отметил сам Владимир Путин, у Украины скоро не останется ничего, кроме подачек в виде денег, оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

украина

россия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, оон