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В США предложили бороться с антироссийскими законами на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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В США предложили бороться с антироссийскими законами на Украине
В США предложили бороться с антироссийскими законами на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
В США предложили бороться с антироссийскими законами на Украине
Украинские законы об отмене русского языка и культуры — проявление национализма, США должны потребовать их отмены, пишет обозреватель National Review Майкл... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:10
2022-12-21T09:51
в мире
сергей лавров
украина
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америка
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские законы об отмене русского языка и культуры — проявление национализма, США должны потребовать их отмены, пишет обозреватель National Review Майкл Дохерти.Он рассказал, что во время дискуссии о католицизме и национализме в Католическом университете Америки упомянул об украинских законах, запрещающих публиковать русскоязычные тексты без эквивалента на государственном языке. По словам журналиста, остальные участники дискуссии накинулись на него за "кремлевскую пропаганду".Дохерти подчеркнул, что в странах Запада тоже есть языковые законы, но они, в отличие от украинских, в большинстве своем направлены на сохранение языка и культуры."Украинско-националистический проект — это совершенно другое", — пишет обозреватель, отмечая что для трети украинцев украинский язык — не родной и что огромное множество украинцев вообще не интересует изучение государственного языка.Он также напомнил читателям, что глава украинского Минкульта назвал бойкот русской культуры важным шагом.В заключение Дохерти отметил, что культурные законы Украины нельзя назвать ни либеральными, ни космополитическими, ни демократическими, а только радикальными."Если мы имеем в виду все, о чем мы говорили в рамках поддержки США Украины в послевоенном восстановлении, мы должны потребовать смягчения этих националистических законов или их отмены", — заявил автор.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, а с началом российской военной спецоперации ситуация еще более ухудшилась. Чиновников штрафуют, если они говорят по-русски, в Киеве русский язык исключили из учебных программ столичных школ и детских садов, по всей стране сносят памятники Пушкину и другим деятелям русской культуры. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Но Россия, подчеркивал он, хочет видеть Украину дружественным государством, которое не пытается запретить русский язык и культуру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/lavrov-1779601704.html
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в мире, сергей лавров, украина, сша, америка, россия
В мире, Сергей Лавров, Украина, США, Америка, Россия
03:10 21.12.2022 (обновлено: 09:51 21.12.2022)
 
В США предложили бороться с антироссийскими законами на Украине

NR: украинские законы о запрете русского языка и культуры являются национализмом

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские законы об отмене русского языка и культуры — проявление национализма, США должны потребовать их отмены, пишет обозреватель National Review Майкл Дохерти.
Он рассказал, что во время дискуссии о католицизме и национализме в Католическом университете Америки упомянул об украинских законах, запрещающих публиковать русскоязычные тексты без эквивалента на государственном языке. По словам журналиста, остальные участники дискуссии накинулись на него за "кремлевскую пропаганду".

"Я начал беспокоиться, что неправильно представил закон. На самом деле это не так", — прокомментировал автор.

Дохерти подчеркнул, что в странах Запада тоже есть языковые законы, но они, в отличие от украинских, в большинстве своем направлены на сохранение языка и культуры.
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"Украинско-националистический проект — это совершенно другое", — пишет обозреватель, отмечая что для трети украинцев украинский язык — не родной и что огромное множество украинцев вообще не интересует изучение государственного языка.

"Это попытка принудить их принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни", — считает журналист.

Он также напомнил читателям, что глава украинского Минкульта назвал бойкот русской культуры важным шагом.
В заключение Дохерти отметил, что культурные законы Украины нельзя назвать ни либеральными, ни космополитическими, ни демократическими, а только радикальными.
"Если мы имеем в виду все, о чем мы говорили в рамках поддержки США Украины в послевоенном восстановлении, мы должны потребовать смягчения этих националистических законов или их отмены", — заявил автор.
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В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, а с началом российской военной спецоперации ситуация еще более ухудшилась. Чиновников штрафуют, если они говорят по-русски, в Киеве русский язык исключили из учебных программ столичных школ и детских садов, по всей стране сносят памятники Пушкину и другим деятелям русской культуры. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Но Россия, подчеркивал он, хочет видеть Украину дружественным государством, которое не пытается запретить русский язык и культуру.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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